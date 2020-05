PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours Ibrahimovic et Beckham dans le cœur

Président du PSG depuis l'arrivée de QSI en 2011, Nasser Al-Khelaïfi commence à avoir une certaine expérience dans le métier de président de club de football. Malgré les échecs répétés sur la scène européenne, le dirigeant peut se satisfaire d'avoir réussi à organiser un club qui règne en maître incontesté sur la scène nationale. Il le doit aussi aux différents joueurs passés par le PSG, comme Zlatan Ibrahimovic et David Beckham. L'un s'est inscrit dans la durée quand l'autre a fait briller le club au-delà des frontières de France et au-delà du monde du sport. Al-Khelaïfi ne les a d'ailleurs pas oubliés comme il raconte à France Football. Pour le Suédois, il retiendra l'exigence du quotidien alors qu'il se souviendra de l'exemplarité de l'ancien milieu de terrain anglais.

«En repensant à tous les joueurs qui nous ont rejoints depuis le début de notre ambition avec le PSG, je pourrais quand même mettre en lumière le passage de Zlatan Ibrahimovic pour son caractère, son leadership, son charisme et sa capacité à faire avancer les choses. Il était toujours fiable, et quand la situation l'exigeait, il savait se tenir debout face aux défis du moment. Je dois aussi mentionner David Beckham. Bien qu'il n'ait été au PSG que pendant une courte période, il a eu un effet transformateur sur notre club. Son investissement à l'entraînement, son souci de s'appliquer sur chaque détail de chaque instant, sa détermination à réussir, son goût pour le travail d'équipe et son aura naturelle ont été des atouts extrêmement précieux», affirme le président parisien. Et si un jour, on revoyait les deux anciens Parisiens au club ?