EdF : Karim Benzema savoure la qualification au Mondial 2022

L'équipe de France s'est offerte un véritable festival offensif face au Kazakhstan (8-0) pour valider sa qualification à la Coupe du Monde au Qatar. Double buteur ce samedi soir, Karim Benzema pourrait donc vivre une nouvelle Coupe du Monde sous le maillot bleu. Interrogé à l'issue de la rencontre, le buteur tricolore s'est réjouit de la prestation collective et de dépasser David Trezeguet au classement des meilleurs buteurs des Bleus.

« On savait que l'adversaire était plus faible, fallait mettre la manière, on a pas pris de but, pris du plaisir, fait du beau jeu. Ce soir, on a montré qu'on était combatif et qu'on pouvait être un trio collectif et décisif. Pour moi, c'est spécial, ça me fait énormément de plaisir de pouvoir disputer une Coupe du Monde. Je suis très fier de dépasser Trezeguet c'est une légende. Comme je l'ai dis, le plus important c'est la victoire, » a ainsi commenté Benzema au micro de M6. Rendez-vous est pris au Qatar pour défendre le titre de champion du monde...