Brighton : que devient l’ancien flop de l’OM Matt O’Riley ?

Son histoire avait commencé dans la précipitation. Fin août 2025, alors que le départ inattendu d’Adrien Rabiot laissait un vide dans l’entrejeu de l’OM, la cellule de recrutement phocéenne sortait de son chapeau Matt O’Riley. Arrivé presque en catimini dans les dernières heures du mercato, l’ancien maître à jouer du Celtic Glasgow débarquait avec une solide réputation. Dans un premier temps, ses sorties avec le groupe olympien étaient intéressantes et ses qualités athlétiques étaient louables.

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Malheureusement, la greffe n’a jamais réellement pris. Progressivement perdu dans le système de jeu phocéen et manifestement écrasé par la pression qu’implique le fait de jouer à Marseille, l’international danois (6 sélections) a traversé ses six mois en France comme une ombre. Ses statistiques sous le maillot olympien sont d’ailleurs révélatrices de son malaise avec un but et six passes décisives en 25 apparitions sous la tunique marseillaise. Trop peu pour un joueur de son calibre, surtout dans un club où l’exigence des supporters, qui l’ont conspué sur la fin, est très élevée.

Matt O’Riley est au placard avec Brighton

Face à cet échec cuisant, les Seagulls ont décidé de le rapatrier dès le mercato hivernal. On pensait que ce retour dans le confort de l’Amex Stadium relancerait la machine, mais le constat est encore plus cruel en Premier League. Fabian Hürzeler ne semble pas compter sur lui, le jugeant incompatible avec l’intensité physique actuelle de son équipe. Depuis son retour en Angleterre, le calvaire continue avec seulement 2 petites entrées en jeu en fin de match. Plus inquiétant encore, il n’est même pas convoqué dans le groupe lors de trois des quatre dernières rencontres. Une chute brutale pour un joueur qui, il y a plus d’un an, était recruté contre près de 30 millions d’euros par le club du sud de l’Angleterre.

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Malgré ce déclassement sportif évident, le joueur garde une sérénité étonnante en apparence. Un retour mitigé, même si le milieu de terrain a confié lors d’un entretien accordé à la BBC Radio Sussex, qu’il n’était pas mécontent de revenir chez les Seagulls. «C’est très agréable de voir autant de visages amicaux. J’ai eu l’impression de rentrer à la maison, ce qui était vraiment agréable», a-t-il déclaré, avant d’évoquer sa courte aventure en France. «C’était vraiment une expérience unique. Je suis très heureux de l’avoir vécue. Cela m’a fait beaucoup de bien mentalement d’apprendre à jouer sous une telle pression, qui est incessante là-bas. J’ai vraiment apprécié certains aspects de cette expérience. Je pense être revenu plus mature et plus stable, ce qui était mon objectif. Je veux apporter une énergie positive à l’équipe et je pense pouvoir y parvenir après avoir passé six mois au soleil.» Vous l’aurez compris, les mésaventures d’O’Riley se poursuivent également de l’autre côté de la Manche.