Le message touchant de Lionel Messi après le décès de Jesus De Miguel

Le décès de Jesús de Miguel, attaquant du CD Tenerife, a provoqué une vive émotion dans le monde du football. Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages et les messages de soutien se multiplient sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités du ballon rond, parmi lesquelles Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Pedri ou encore Gerard Piqué, ont tenu à exprimer leur tristesse et à adresser leurs condoléances à la famille et aux proches du joueur espagnol.

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Lionel Messi a, lui aussi, tenu à rendre hommage au joueur de 30 ans à travers un message publié sur ses réseaux sociaux. La star argentine a partagé quelques mots empreints d’émotion en story Instagram : «il n’y a pas de mots… Toutes mes condoléances et beaucoup de courage à toute sa famille et à ses amis. Qu’il repose en paix.»