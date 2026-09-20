Ligue 1 : le PSG remporte le Classique et enfonce l’OM

La 5e journée de Ligue 1 avait gardé son dernier frisson pour OM - Paris Saint-Germain, juste avant la trêve. Le suspense, que l’on pensait fragile avant même le coup d’envoi de ce choc, aura finalement eu la peau dure ce dimanche soir. Pendant plus d’une heure, l’OM aura tenu tête à la meilleure équipe d’Europe, sans jamais courber l’échine. Il aura fallu un coup d’éclat de Désiré Doué et une tête de l’entrant Ferran Torres pour faire basculer le match (66e, 0-1), puis un second but de Marquinhos (74e, 1-2). Malgré quatre défaites de rang dans les jambes, les Marseillais avaient pourtant livré une première période cohérente, avec l’ambition d’imposer des choses à leur adversaire. Même la blessure de Paixao (30e), sorti après un contact anodin avec Zaïre-Emery, n’entamait pas l’élan marseillais.

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Les hommes de Bruno Genesio pouvaient même rentrer au vestiaire avec la sensation d’avoir laissé quelques cartouches en route. Neal Maupay s’en voudra sûrement encore quelques heures d’avoir manqué la balle du 1-0, seul, avec cette reprise complètement manquée au point de penalty (38e). Quant à Amine Gouiri, il pourra surtout regretter la décision de François Letexier de ne pas lui avoir accordé de penalty après un contact avec Doué dans la surface. En face, Paris avait manqué de tranchant dans les intentions. Il y avait eu cet arrêt de De Lange devant Nuno Mendes en début de rencontre, ce lob d’Ousmane Dembélé juste au-dessus de la barre de De Lange, et puis c’est à peu près tout.

L’OM peut avoir des regrets

Après la pause, les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but de De Lange, mais Kvaratskhelia, comme Neves, ne cadraient pas. Pas plus que Neal Maupay, qui avait tout faux avec ses pieds. Dans la même configuration qu’en première période, il caviardait une action en or au point de penalty, en perdant l’équilibre avant d’armer du pied gauche (63e). L’équilibre, Ferran Torres allait, lui, le trouver pour débloquer la situation. Entré en jeu sept minutes plus tôt, le champion du monde espagnol catapultait le ballon de la tête sur un centre téléguidé de Désiré Doué (66e, 0-1). De Lange était battu, mais lui refusait le but du 2-0 derrière (69e).

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La joie parisienne était éphémère, mais celle des Marseillais ne durait guère plus. Angel Gomes, entré à la place. de Paixao, égalisait après avoir mystifié Pacho (72e, 1-1), puis Marquinhos remettait les Parisiens devant à la réception d’un centre déposé de Nuno Mendes (74e, 1-2). Oublié par Emerson, le capitaine parisien était mis en échec par De Lange sur sa première tentative, mais pas la deuxième. Timothy Weah refermait une parenthèse infernale de deux minutes en étant expulsé. L’Américain écopait d’un second carton jaune pour une faute d’anti-jeu sur Nuno Mendes. A 10, les Marseillais faisaient preuve de courage mais ne parvenaient pas à concrétiser leurs bonnes intentions. Paris assume quand même son statut dans la douleur et enchaîne un deuxième succès en L1, grimpant à la 6e place. L’OM, seul club hôte à ne pas s’être imposé ce week-end dans le championnat, enchaîne une quatrième défaite (1-2) en L1 malgré une copie globalement cohérente.