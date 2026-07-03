Nathan Aké quitte Manchester City et rejoint Fenerbahçe

Condamné à un rôle de second plan à Manchester City ces derniers mois, Nathan Aké va s’offrir un nouveau challenge. L’international néerlandais (62 sélections, 5 buts) s’est officiellement engagé avec le club turc de Fenerbahçe, alors que son contrat courait jusqu’en 2027 chez les Skyblues. Son avenir s’est décanté suite à l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en 16es de finale de Coupe du Monde.

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Transfer Bilgilendirmesi



Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.



2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/FwAMLa0zcl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2026

«Notre club a conclu un accord avec Nathan Aké, joueur de l’équipe nationale néerlandaise, et a signé un contrat avec le club. Notre nouveau joueur, qui a porté les couleurs néerlandaises lors de la Coupe du Monde FIFA 2026, rejoindra notre équipe en stage en Autriche après sa période de repos», indique Fenerbahçe. Arrivé à Manchester City en 2020, Aké aura disputé 175 rencontres pour 10 buts sous les couleurs des Skyblues. Il avait contribué à l’écriture de la plus belle page de l’histoire du club en remportant la Ligue des Champions en 2023, mais aussi 4 Premier League.