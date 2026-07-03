Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Nathan Aké quitte Manchester City et rejoint Fenerbahçe

Par Jordan Pardon
1 min.
Nathan Aké sous les couleurs de Manchester City @Maxppp

Condamné à un rôle de second plan à Manchester City ces derniers mois, Nathan Aké va s’offrir un nouveau challenge. L’international néerlandais (62 sélections, 5 buts) s’est officiellement engagé avec le club turc de Fenerbahçe, alors que son contrat courait jusqu’en 2027 chez les Skyblues. Son avenir s’est décanté suite à l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en 16es de finale de Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

«Notre club a conclu un accord avec Nathan Aké, joueur de l’équipe nationale néerlandaise, et a signé un contrat avec le club. Notre nouveau joueur, qui a porté les couleurs néerlandaises lors de la Coupe du Monde FIFA 2026, rejoindra notre équipe en stage en Autriche après sa période de repos», indique Fenerbahçe. Arrivé à Manchester City en 2020, Aké aura disputé 175 rencontres pour 10 buts sous les couleurs des Skyblues. Il avait contribué à l’écriture de la plus belle page de l’histoire du club en remportant la Ligue des Champions en 2023, mais aussi 4 Premier League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Süper Lig
Fenerbahce
Man City
Nathan Aké

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Man City Logo Manchester City FC
Nathan Aké Nathan Aké
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier