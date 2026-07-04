Canada - Maroc : les compositions officielles

Cap maintenant sur les 8es ! Le Maroc est opposé au Canada ce samedi à 19h pour ouvrir le bal, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur victoire contre les Pays-Bas aux tirs au but au tour précédent, les hommes de Mohamed Ouahbi voudront l’emporter pour continuer leur parcours en espérant faire aussi bien qu’en 2022 (demi-finales). Le vainqueur prendra le Paraguay ou la France au prochain tour.

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Pour ce faire, le technicien marocain a aligné un 4-2-3-1 avec Saibari en pointe épaulé par Brahim Díaz, Ounahi et El Khannouss. Halhal est titulaire en défense centrale avec Diop, Hakimi et Mazraoui. Du côté du Canada, Alphonso Davies est toujours sur le banc. Ali Ahmed est aligné comme ailier aux côtés de Buchanan, Sigur et Eustaquio. David et Oluwaseyi sont placés dans une attaque à deux.

Les compositions officielles :

Canada : Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi.

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Maroc : Bounou - Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari.

Samedi 4 juillet

Paraguay - France (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 5 juillet