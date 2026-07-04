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Coupe du Monde

La Croatie a trouvé le successeur de Zlatko Dalic

Par Jordan Pardon
1 min.
Zlatko Dalic, le sélectionneur croate @Maxppp

Neuf ans après son arrivée sur le banc de la Croatie, Zlatko Dalic devrait quitter son poste de sélectionneur alors que son contrat prend fin cet été. D’après le média croate Sportske Novosti, deux noms ont circulé ces derniers jours pour lui succéder : Slaven Bilic et Ivica Olic. Le premier semble partir avec une longueur d’avance et aurait les faveurs de la fédération. Les dirigeants croates se sont d’ailleurs réunis après l’élimination en 16es de finale de Coupe du Monde face au Portugal (2-1)

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Pour Bilic, cette nomination sonnerait comme un retour aux sources, lui qui avait déjà officié entre 2006 et 2012. Pour rappel, la presse croate indiquait ces dernières semaines que Dalic avait accepté une offre des Émirats arabes unis autour d’un contrat estimé à cinq millions d’euros par saison. «Je viens juste d’arriver chez moi. Nous discuterons dans quelques jours et prendrons la meilleure décision pour le football croate. C’est définitivement la fin d’une ère, l’ère des joueurs plus âgés », a confié le sélectionneur à son retour au pays. Sous ses ordres, la Croatie a notamment disputé la première finale de Coupe du Monde de son histoire (défaite 4-2 contre la France en 2018), avant de terminer troisième en 2022.

Pub. le - MAJ le
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