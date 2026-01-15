Michel Platini cartonne Gianni Infantino !

Dans un entretien pour The Guardian, l’ancien président de l’UEFA Michel Platini ne s’est pas montré tendre au moment d’évoquer le président de la FIFA, Gianni Infantino. «C’était un bon numéro 2, mais pas un bon numéro 1. Il a très bien travaillé à l’UEFA mais il a un problème : il aime les riches et les puissants, ceux qui ont de l’argent. C’est dans sa nature. Il était comme ça en tant que numéro 2, mais à l’époque, il n’était pas le patron. Malheureusement, Infantino a viré autocrate depuis la pandémie», a tout d’abord lancé l’ex-buteur des Bleus. Relancé sur le sujet, Platini a également regretté les méthodes d’Infantino : «il y a moins de démocratie qu’à l’époque de Blatter (président de la FIFA entre 1998 à 2015, ndlr). On peut dire ce qu’on veut de Blatter, mais son principal problème était qu’il voulait rester à la FIFA à vie. C’était une bonne personne pour le football».

Et de conclure sur son cas personnel : «j’étais destiné à devenir président de la FIFA. Tout ça s’est passé parce qu’ils ne le voulaient pas. Cette suspension était une grave injustice et, au final, c’était politique. Un groupe de personnes a décidé de me tuer. Ces dix dernières années ont été très compliquées à cause des souffrances de ma famille : ils voient ce qui se dit dans les journaux, ce que les gens disent de moi, le débat international. Mais je ne me suis jamais soucié du verdict final car je savais que j’étais innocent, je savais qu’au final, il n’y aurait rien. Je me suis toujours senti en paix avec moi-même. La FIFA, avec moi, serait devenue une organisation qui se soucie du football, et non de la politique». Voilà qui est dit !