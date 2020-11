L1 : l'OM peste contre le report du match

Depuis plusieurs jours maintenant, la question de reporter à une date ultérieure la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à l’OGC Nice fait débat. Si les Phocéens avaient affirmé leur volonté de jouer ce match, la Ligue a rendu officiel hier le report du match après avoir constaté l’indisponibilité de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs niçois retenus, pour cause de tests RT-PCR positifs. La rencontre initialement prévue samedi à 21h ne se jouera donc pas à la grande tristesse des Phocéens qui voient leur calendrier prendre une tournure compliquée après le match en retard contre Lens, pas encore rattrapé.

Une situation qui semble fortement agacer les Marseillais qui n’ont pas manqué de le faire savoir au sortir de l’officialisation du report, dans les colonnes du Parisien. «On s’étonne que le match soit reporté une semaine avant, la décision a été prise très vite», confie une source proche de la direction du club. «En retestant vendredi matin, ils auraient peut-être eu moins de cas. On est un peu dégoûtés, souffle la même source. On aurait pu jouer notre match en retard contre Lens ce weekend, mais les Lensois n’ont pas voulu. C’est dommage que la LFP n’ait pas assez de poids. Nous, on dispute la Ligue des Champions, ça aurait été intéressant pour les diffuseurs d’avoir un OM - Lens. La Ligue trouvait que c’était une bonne idée. On va les jouer quand, nos matchs en retard ?», s'est ainsi demandé la source proche du club.