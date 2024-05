Equipe de France : l’épineux sujet Kylian Mbappé cerne déjà Didier Deschamps

A 19 jours du premier match des Bleus à l’Euro 2024 (face à l’Autriche), Didier Deschamps se présentait devant la presse pour la première fois. C’est le début d’une longue série qui doit conduire l’équipe de France en Allemagne pour tenter de décrocher la seule compétition qu’il manque à son palmarès durant l’ère du sélectionneur. La première question a donné le ton à ce rendez-vous médiatique. Le thème ? Kylian Mbappé bien sûr, et sa possible présentation au Real Madrid durant le rassemblement. Il s’agit d’un vrai sujet en Espagne, beaucoup moins pour Deschamps.

«Cela ne dépend pas de moi. Ils décideront quand ce sera le moment d’officialiser. Dans la mesure du possible, je m’adapterai par rapport au collectif et à l’équipe de France.» Voilà qui fut vite évacué mais les questions autour du capitaine des Tricolores ont fusé. Sa petite forme des dernières semaines inquiète malgré des statistiques toujours impressionnantes. «Vous ne le trouvez pas en forme? Il a juste mis 44 buts sur la saison, c’est vrai qu’il aurait pu faire mieux mais bon.» Le sélectionneur a préféré ironiser même si déjà durant le rassemblement de mars, l’attaquant n’a pas semblé en pleine possession de ses moyens.

D’après lui, Mbappé sera vite disponible malgré le timing serré avant le premier match à l’Euro. «Il a joué une finale de Coupe de France, il était en activité. D’autres se sont arrêtés plus tôt, ou alors n’ont pas joué dans leur club. Mais sincèrement, je ne suis pas magicien. Ce n’est pas avec le temps imparti qu’on peut modifier quoi que ce soit. (…) S’il y avait trois semaines de préparation, on aurait pu faire des choses qui peuvent modifier. Mais on s’adapte, on va optimiser. L’objectif sera d’être prêt pour le 17 juin.» A commencer par l’attaquant aux 77 sélections (46 buts), qui affrontera le Luxembourg (5 juin) et le Canada (9 juin) en amical.

«Il y a ce qu’il se passe en club, mais le contexte en équipe de France est différent, rassure DD. Kylian s’est toujours inscrit dans un projet collectif. Évidemment, il a des responsabilités dans son club, il en a aussi ici, si ce n’est plus. Je ne vais pas accorder plus d’attention à lui par rapport à cet aspect. Mais je comprends bien qu’à l’extérieur, au niveau médiatique, sur la décision et l’annonce, ça prend beaucoup de place. Kylian prend chaque jour beaucoup de place et c’est normal parce que c’est Kylian. Il est un élément très important pour nous.» Un facteur déterminant, comme son usure physique et mentale.