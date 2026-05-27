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Le FC Barcelone boucle l’arrivée de Gordon pour 80 M€

Par Jordan Pardon
1 min.
Anthony Gordon @Maxppp

Comme annoncé par la presse catalane un peu plus tôt dans la soirée, Anthony Gordon se rapproche du FC Barcelone. Sport annonçait un accord de principe, ce qui rejoint l’information dévoilée par Fabrizio Romano. D’après le journaliste italien, l’arrivée de l’attaquant de Newcastle est même totalement bouclée.

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Gordon va rejoindre le FC Barcelone contre 70 millions d’euros, plus 10 de bonus. L’international anglais est censé voyager ce jeudi pour passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Il rejoindra ensuite la sélection anglaise en vue de la prochaine Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
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