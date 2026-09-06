Real Madrid : José Mourinho a déjà un énorme problème

La défaite face au Betis (1-0) vendredi soir a fait redescendre plus d’un fan madrilène sur terre… Après trois victoires de rang pour commencer la Liga, les hommes de José Mourinho se sont inclinés face au premier gros adversaire qui s’est dressé sur leur chemin. S’il est vrai qu’un match nul n’aurait pas été un scandale, le Real Madrid ayant eu plusieurs occasions intéressantes dont un penalty raté en fin de match, le contenu proposé par les Merengues sur certaines séquences a rappelé, à beaucoup de fans, le Real de ces dernières saisons.

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En conférence de presse, l’entraîneur portugais a pourtant expliqué que son équipe méritait de gagner, et s’en est aussi un peu pris à l’arbitre de la rencontre. Quoi qu’il en soit, ce match face à l’Inter mardi pour lancer cette nouvelle saison de Ligue des Champions est attendu de pied ferme par l’opinion publique madrilène, puisque ce sera le premier gros test de ce Real Madrid 2026/-2027, plus encore que cette rencontre face au Betis.

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Un Real déjà décimé

Une rencontre pour laquelle Mourinho fait face à un énorme casse-tête. Effectivement, AS indique que le coach portugais ne peut pas préparer cette rencontre dans les meilleures conditions, puisqu’il aura énormément d’absents au milieu. Bernardo Silva est ainsi suspendu, à cause d’un rouge reçu face au Real Madrid justement la saison dernière. De même pour Eduardo Camavinga, qui avait été expulsé contre le Bayern, alors qu’Aurélien Tchouameni n’est pas encore remis de ses pépins physiques.

Arda Güler, qui aurait pu être utilisé dans ce double-pivot, est lui aussi suspendu à cause de ce match face aux Bavarois. Thiago Pitarch est pour sa part blessé. José Mourinho n’a donc qu’un véritable milieu de terrain à disposition : Fede Valverde. Quelles solutions ? Jude Bellingham pourrait redescendre d’un cran, lui qui évolue très haut sur le terrain en ce début de saison. Mais c’est une option que n’apprécie pas trop le Portugais, qui préfère le voir aux abords de la surface. Trent Alexander-Arnold peut aussi jouer à ce poste, alors que l’option Dean Huijsen au milieu est aussi étudiée. Enfin, le Special One pourrait compter sur le jeune Jorge Cestero en derniers recours. Rendez-vous mardi, avec un Real Madrid qui n’a pas le droit à l’erreur.