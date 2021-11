Real Madrid : Gareth Bale de retour avec le Pays de Galles

Après avoir raté les échéances de sélection d'octobre en raison d'une déchirure aux ischio-jambiers, l'ailier du Real Madrid Gareth Bale est de retour avec le Pays de Galles pour la trêve internationale de novembre. Le joueur de 32 ans était déjà absent depuis la fin du mois de septembre et a raté plus d'un mois de compétition avec la Maison Blanche. Il retrouvera notamment le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey, qui avait porté le brassard de capitaine durant son absence et ce malgré son temps de jeu diminué en Lombardie.

Malgré son absence, le Pays de Galles a pu glaner 4 points sur 6 contre la République Tchèque (2-2) et l'Estonie (1-0) en octobre dans le cadre des éliminatoires de la zone Europe comptant pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Lors des deux dernières journées du groupe E, les Dragons de Robert Page accueilleront d'abord la Biélorusse le 13 novembre prochain, avant un déplacement périlleux en Belgique trois jours plus tard. À égalité de points avec la Tchéquie mais troisième à la différence de buts, les coéquipiers de Bale devront espérer un faux pas de leur rivaux pour espérer décrocher le billet pour le Mondial l'année prochaine.

