Manchester United : Erik ten Hag prend les choses en main dans le dossier Frenkie de Jong

Poussé vers la sortie au FC Barcelone, Frenkie de Jong (25 ans) se rapproche chaque jour un peu plus d'un départ ou plus précisément d'une arrivée à Manchester United. Sous contrat jusqu'en 2025, l'ancien de l'Ajax Amsterdam, frustré par sa saison, n'était pourtant pas forcément enclin à quitter la Catalogne. Mais les Barcelonais semblent décidés à le faire partir, eux qui ont fixé son prix à 70 millions d'euros. Mis sur le marché, malgré la volonté de Xavi Hernández de conserver le milieu néerlandais comme le rapporte AS dans son édition du jour et comme l'a confirmé l'entraîneur catalan en conférence de presse ce samedi.

Xavi fait de la résistance !

«Pour moi, c’est un joueur très important. Il a été un titulaire presque toujours, sauf quand il a tourné. C’est un footballeur fondamental, mais il y a aussi la situation économique du club. Pas avec Frenkie, je dis ça en général. C’est un joueur que j’aime beaucoup, mais nous verrons comment la situation est». De Jong risque quoi qu'il en soit de rapporter gros aux Culés. Convoité par le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin ou encore Manchester City, le Hollandais aurait cependant donné sa préférence à Manchester United comme le relayait dernièrement la Cadena SER.

Gerard Romero, journaliste bien informé sur le Barça, indiquait même que Frenkie de Jong pourrait être transféré du côté de Manchester United dès cet été et que l'opération devrait se conclure autour des 80 millions d'euros. Une tendance qui se confirme ce samedi. Selon le Manchester Evening News, Erik ten Hag a lui-même décidé de prendre les choses en main pour ne pas se faire surprendre par la concurrence. Ainsi, le futur coach des Red Devils a d'ores et déjà contacté Ali Dursun, le représentant de De Jong, pour connaître les intentions du joueur et l'informer également qu'il aimerait l'avoir à nouveau sous ses ordres.

Le Bayern Munich reste à l'affût pour Frenkie de Jong !

Déterminé à convaincre son ancien protégé, l'entraîneur néerlandais a également averti de sa volonté de le placer au cœur du projet mancunien et ainsi lui permettre de retrouver certaines des sensations qu'il a perdues ces dernières années au sein du club catalan. Référence à son poste sous la houlette de Ten Hag lors de son passage à l'Ajax, Frenkie de Jong continue, pour l'heure de faire confiance aux Blaugranas. Conscient de la confiance que lui accorde Xavi, le Néerlandais réfléchit également au fait de rejoindre une formation qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

De son côté, le Barça, en difficulté sur le plan économique et désireux de changer de visage lors du prochain exercice, n'est pas fermé à l'idée d'un départ et serait prêt à vendre De Jong si une proposition de 90 à 100 millions d'euros arrivait. Une somme importante qui ne semble pas refroidir les esprits mancuniens puisque le média britannique précise que le board de Man U prépare, à la demande de son prochain entraîneur, une offre qui pourrait atteindre jusqu'à 80 millions d'euros. De quoi convaincre les Blaugranas ? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que le Bayern Munich d'un certain Julian Nagelsmann reste lui aussi à l'affût pour s'offrir la pépite hollandaise. Le match s'annonce serré et les arguments avancés auront un poids certain dans la décision finale du milieu barcelonais. En cas de départ de Frenkie de Jong, SPORT indique de son coté que les dirigeants catalans activeront la piste Carlos Soler avec qui un accord a déjà été trouvé.