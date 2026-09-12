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Ligue 1

Fabian Ruiz raconte le jour où Luis Enrique l’a privé du Mondial 2022

Par Jordan Pardon
1 min.
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp

S’il est aujourd’hui l’un des piliers du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, Fabian Ruiz a aussi mangé son pain noir sous les ordres du technicien asturien. En 2022, ce dernier, alors sélectionneur de l’Espagne, n’avait pas appelé le milieu de terrain pour la Coupe du Monde au Qatar. Dans un entretien accordé à France Football, Ruiz est revenu sur cet épisode marquant de sa carrière, rappelant au passage qu’il n’avait jamais véritablement entamé la relation entre les deux hommes. Il était d’ailleurs convaincu de sa réussite à son arrivée sur le banc parisien en 2023.

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«Lorsqu’il ne m’a pas convoqué (pour la Coupe du Monde), puis au moment de son arrivée à Paris, tout le monde me demandait si nous nous étions disputés ou s’il y avait un conflit entre nous. J’ai toujours répondu : "Non, nous avons une très bonne relation." Un entraîneur est toujours amené à prendre des décisions difficiles. Constituer une liste avec autant de bons joueurs espagnols disponibles… Certains allaient forcément rester de côté et, cette fois, c’est tombé sur moi. J’étais content de son arrivée au PSG, car je savais qu’il était l’un des meilleurs. Je pensais sincèrement que son style nous ferait du bien et qu’il tirerait le meilleur de chacun. Et c’est ce qu’il a fait… Avec Luis Enrique, nous entretenons une belle relation et avons beaucoup gagné ensemble.»

Pub. le - MAJ le
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