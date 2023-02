OM : Igor Tudor en remet une couche sur la programmation !

La suite après cette publicité

Malgré la victoire contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Coupe de France mercredi soir (2-1), Igor Tudor n’avait pas vraiment le sourire en conférence de presse. On imaginait bien entendu qu’il était content, mais il était surtout hors de lui concernant la programmation des rencontres. Pour lui, l’OM joue trop et surtout dans un espace temps peu espacé.

Il est vrai que l’OM a joué dimanche dernier contre Nice (défaite trois buts à un), puis trois jours plus tard contre Paris donc, en Coupe de France. Jonathan Clauss et ses coéquipiers, qui ont couru près de 120 kilomètres contre les Parisiens, devront remettre le couvert contre Clermont, au Stade Gabriel Montpied, samedi. Ils auront donc performé trois fois en l’espace de six jours.

Tudor est remonté

Et cela est très loin de plaire au technicien croate : « je pense que c’est un sujet important, j’en ai déjà parlé et je veux que ce soit clair. On ne joue pas semaine prochaine, je ne comprends pourquoi on n’a pas joué dimanche alors qu’on a joué en six jours. Ce sont les joueurs qui courent, qui se blessent parfois. Si on a des joueurs pas en mesure de jouer, on aura plus de spectacle. Je veux ajouter qu’on m’a dit que c’était les télés qui décidaient notamment sur l’audience. Dans ce choix on n’a pas respecté un club comme l’OM. Ce n’est pas la même chose que d’avoir un jour de plus de repos. Je veux voir si on aura la même situation la semaine prochaine alors qu’on jouera le Paris SG un dimanche, la coupe le mercredi. Je vais être curieux de voir si on a, à nouveau trois matches en six jours ou si on respectera un club comme l’OM ».

Un discours musclé en conférence de presse, même si Tudor a expliqué qu’il mettra le meilleur onze possible contre Clermont puisque derrière, les joueurs auront une semaine avant de préparer un nouveau déplacement, cette fois à Toulouse. Reste à savoir maintenant comment cela va se passer, effectivement, la semaine d’après alors que l’OM recevra Paris puis Annecy avant de devoir aller jouer en Bretagne contre Rennes.

