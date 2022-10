OL : Laurent Blanc revient sur ses années sans poste de coach

La suite après cette publicité

Alors qu'il a été choisi pour prendre la relève de Peter Bosz, Laurent Blanc a été questionné sur sa longue absence des terrains, après son départ du Paris Saint-Germain, en 2016. Mais pour l'ex-manager de Bordeaux, de Paris et des Bleus, cela n'est pas un problème.

«Je n'ai pas été très éloigné du football, je sais qu'il évolue, sur l'évolution des systèmes. On l'a vu avec Lens. C'est une réflexion à retenir. La vision du football que j'ai n'a pas changé (...) Les premières années, j'avais besoin de souffler, je n'ai pas saisi ces opportunités, je l'assume. Mais, le temps passe et on vous oublie. Pas l'OL, donc je suis content. La dernière fois que je suis venu avec le PSG, j'ai perdu. Je ne suis pas revanchard, j'ai tout décidé moi-même. J'ai refusé des choses».