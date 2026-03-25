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Khvicha Kvaratskhelia est dans le viseur d’Arsenal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia face à Mamadou Sarr @Maxppp

Battu en finale de League Cup par Manchester City ce week-end, mais très bien parti pour remporter son premier titre de champion d’Angleterre depuis 2004, Arsenal va pourtant vivre un mercato très animé. Certains cadres de l’effectif ne seront pas retenus en cas de bonnes offres comme Martin Odegaard ou encore Gabriel Martinelli. Cet argent permettra de recruter tout en restant dans les clous du Profit and Sustability Rules (PSR), l’équivalent du fair-play financier fixé par la FA.

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Les Gunners ont commencé à inscrire des noms sur une short-list où on retrouve un certain Khvicha Kvaratskhelia, selon les informations de The Independent. Mieux encore, le média anglais affirme que l’entourage du joueur serait ouvert à un tel mouvement, même si côté PSG on se montre très ferme. Il n’est pas question d’un départ du Géorgien, sous contrat jusqu’en 2029, lui qui est arrivé il y a 15 mois en provenance de Naples pour 80 M€.

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