Le message d’Olivier Giroud à Didier Deschamps

Quatorze ans après son arrivée sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps a dirigé samedi son dernier match à la tête des Bleus. Battu par l’Angleterre (6-4) lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur a définitivement tourné la page d’une aventure historique marquée notamment par le titre mondial de 2018. Depuis, les hommages se multiplient pour saluer son immense héritage.

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Parmi eux, celui d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus sous les ordres de Deschamps avant que Mbappé ne le dépasse durant ce Mondial 2026. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant a publié un long message rempli d’émotion. « Nous serons liés à vie. Ces mots que vous avez prononcés dans le vestiaire après le match ce fameux 15 juillet 2018 résonnent encore aujourd’hui dans ma tête ! Je n’oublierai jamais ces 12 années partagées ensemble de passion et d’amour pour ce maillot Bleu. Je suis reconnaissant pour votre confiance, votre volonté de tirer le meilleur de moi-même en me poussant parfois dans mes derniers retranchements ! C’est un privilège et une immense fierté d’avoir marqué l’histoire du foot français à vos côtés avec notre équipe. Une page se tourne, mais ce que vous avez construit restera pour toujours dans l’histoire de l’équipe de France. Merci Coach. »