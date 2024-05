Brésil : Lucas Paquetá maintenu dans le groupe malgré les accusations de la FA

Avant de mettre le cap sur les Etats-Unis pour participer à la 48e édition de la Copa America, le Brésil s’apprête à disputer deux matchs amicaux, contre le Mexique (9 juin) et face au pays hôte de la compétition (13 juin), en guise d’ultime répétition. Initialement convoqué par Dorival pour le tournoi continentale, Lucas Paquetá va bel et bien rejoindre le groupe auriverde stationné en Floride, et ce, malgré les nouvelles accusations de la Fédération anglaise sur son implication dans une affaire de paris sportifs douteux.

Via un communiqué officiel, la Fédération brésilienne de football (CBF) a officialisé le maintien du milieu de terrain de 26 ans. «La CBF informe qu’elle a pris connaissance de la plainte déposée par la Fédération anglaise de football (FA) contre l’athlète Lucas Paquetá, jeudi 23 mai 2024 dernier. Considérant que l’athlète avait été convoqué pour les matchs amicaux de l’équipe nationale et pour la Copa América, la CBF a envoyé la lettre adressée au directeur exécutif de la Fédération anglaise de football, M. Marc Bullingham. Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer avec certitude que l’athlète est libre d’exercer son rôle professionnel jusqu’à présent. La décision a été prise par le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, après échange d’informations avec les autorités de la Fédération anglaise», peut-on lire dans la missive de la CBF. Sous le menace d’une lourde sanction, l’international brésilien a jusqu’au 3 juin pour présenter sa défense.