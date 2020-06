Le dernier choix stratégique de Manchester United pour régaler Paul Pogba

Après la Bundesliga et la Liga, la Premier League sera le prochain grand championnat à reprendre le chemin des terrains. Dans six jours exactement. Un moment qu’attendent avec impatience les Reds de Liverpool, désireux de valider au plus vite leur titre de champion. Du côté de Manchester United, l’attente est grande également. Cinquièmes du classement de Premier League, les Red Devils ne sont qu’à trois petits points de la quatrième place synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine.

Opposé à Tottenham le 19 juin prochain, le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer ne devra pas se rater lors de la reprise, pour ne pas laisser s’échapper Chelsea. Un objectif excitant d’autant que le coach norvégien de MU va pouvoir proposer du changement. Pas vraiment emballant dans le jeu jusque-là, le géant anglais avait retrouvé le sourire avec le recrutement du milieu de terrain portugais du Sporting CP, Bruno Fernandes (25 ans). Acheté pour 55 M€, l’international lusitanien (19 sélections, 2 buts) s’est immédiatement imposé dans le onze titulaire de Solskjaer (2 buts, 3 passes décisives en 5 matches de championnat). Un renfort performant source d’optimisme pour son entraîneur.

Une association avec Bruno Fernandes très attendue

La raison ? L’arrêt forcé du championnat va permettre à un certain Paul Pogba de pouvoir participer à la fin de la saison et donc d’être associé à Fernandes. Une perspective qui enchante Solskjaer. « Les bons joueurs peuvent toujours bien jouer ensemble, c'est un grand Oui ! Au milieu, j'ai aussi Scott McTominay, Fred et Nemanja Matic. Il y a beaucoup de matches à venir et je suis certain qu'ils peuvent trouver une excellente connexion entre eux. On a discuté de cela avec mon staff et on attend la suite avec impatience. Bien sûr, Bruno Fernandes a tout de suite eu un énorme impact sur l'équipe, le club et les supporters, il a boosté tout le monde ! Avec le retour de blessure de Paul Pogba, mais aussi de Marcus Rashford (touché au dos), ça va être fantastique », déclarait-il le mois dernier.

Un sentiment partagé par l’ex-Sportinguista. « Je pense que nous avons beaucoup de bons joueurs au milieu de terrain. Évidemment, Paul est blessé depuis longtemps et tout ce que nous savons, c'est qu'il a beaucoup de qualités. C'est difficile de trouver un joueur comme lui : grand, fort et technique. J'espère qu'il reviendra bientôt. » Toujours au coeur de rumeurs concernant son avenir et toujours autant critiqué par les consultants britanniques, Paul Pogba est donc très attendu pour sa reprise.

Un changement de poste pour Pogba ?

Et selon le Daily Mail, son coach fait tout pour que tout ce beau monde puisse évoluer ensemble, tout en mettant le champion du monde 2018 dans d’excellentes conditions. Ainsi, le tabloïd anglais révèle que Solskjaer pourrait repositionner Pogba un cran plus haut sur le terrain. En clair, MU ne changerait pas trop le 4-2-3-1 proposé ces derniers temps, l’international tricolore (69 capes, 10 buts) évoluerait au poste de numéro 10, juste derrière l’attaquant. Le média propose d’ailleurs une composition qui s’articulerait comme suit : De Gea - Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw - Fernandes, Fred - Greenwood, Pogba, Rashford - Martial.

Le but est donc clairement de donner davantage de liberté à Pogba pour la création. En effet, si cette saison 2019/2020 a été un cauchemar pour le Français (blessé, 7 matches de PL disputés, 0 but, 0 passe décisive), il ne faut pas oublier que le natif de Lagny-sur-Marne sait se montrer très offensif. En témoignent ses 13 buts et 7 assists durant l’exercice 2018/2019 de Premier League. Sur le papier, MU fait donc tout pour redonner le sourire à son numéro 6. Et si ça peut aussi le convaincre de ne pas céder aux sirènes du mercato, MU ne s'en plaindra pas.