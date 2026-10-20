Erik ten Hag fait partie de la longue liste des entraîneurs passés par Manchester United (de juillet 2022 à octobre 2024) qui n’ont pas réussi à redresser le navire mancunien. Aujourd’hui dirigeant à Twente, l’ancien coach des Red Devils est revenu en détail sur son passage dans le nord-ouest de l’Angleterre dans les colonnes de The Athletic. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien néerlandais de 56 ans ne garde pas un souvenir impérissable de sa collaboration avec la direction du club cher à Sir Alex Ferguson. D’entrée de jeu, Erik ten Hag explique s’être senti trahi par ses supérieurs.

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Des promesses non tenues et un CR7 ingérable

« Je n’aurais pas continué s’il ne me restait plus qu’un an. Je leur ai donc dit : “j’ai besoin d’une année supplémentaire et nous devons y arriver ensemble”. Ils m’ont promis leur loyauté, leur soutien, une bonne communication et une coordination entre nous. Nous avons discuté des problèmes. Mais ils n’ont pas tenu leurs promesses. » Parmi les promesses non tenues, la vente du milieu de terrain écossais Scott McTominay a particulièrement marqué le Néerlandais. « C’est pour cela que j’ai été déçu. À Ibiza, nous étions d’accord. J’avais dit : “on ne vend pas Scott McTominay”. Nous allions agir de concert pendant le mercato. J’ai avancé un argument : nous manquions de capacité à marquer. Scott apporte cette efficacité offensive et un excellent état d’esprit. Il a Manchester United dans le sang. Alors quand ils ont abordé le sujet, j’ai dit “non”. Et au final, ils l’ont vendu. J’étais bien sûr très gêné et déçu. »

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Depuis, McTominay brille sous les couleurs du Napoli, tandis que son remplaçant chez les Red Devils, Manuel Ugarte, vit des débuts très compliqués. Le mercato n’a pas été le seul sujet délicat à gérer pour Ten Hag. Quelques mois après son arrivée, MU officialisait le grand retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Un come-back qui a rapidement tourné au vinaigre, le Portugais entrant très vite en conflit avec son entraîneur. Et pour le coach batave, CR7 porte une grande responsabilité. « Il a laissé tomber l’équipe, et il m’a laissé tomber, car nous avions fait des plans autour de lui. Je me suis rendu au Portugal pour lui parler de mes objectifs avant de rejoindre Manchester United. Évidemment, c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Je le respectais énormément. Mais à ce moment-là, en tant qu’entraîneur, j’ai dû prendre une décision rationnelle et m’appuyer sur des joueurs totalement investis », a-t-il confié, avant de poursuivre.

Varane et Casemiro aussi pointés du doigt

« Je lui ai dit à plusieurs reprises : “Ronnie, tout le monde veut travailler pour te mettre en bonne position, mais si tu n’arrives pas à te placer dans la surface, tu ne peux pas marquer”. Il n’en était pas capable. C’est une idée fausse de me reprocher d’avoir attendu de lui qu’il fasse du pressing en prétextant qu’il était épuisé. Il ne courait ni en possession du ballon, ni sans le ballon. La raison, c’est qu’il ne s’était pas préparé. Chaque grande équipe doit soutenir son meilleur joueur, mais le meilleur joueur doit travailler pour l’équipe. Il disait aux joueurs : “économisez vos jambes à l’entraînement”. Je comprends cela quand on est au top de sa forme ; on adapte ses séances. Mais il faut d’abord s’entraîner pour atteindre le niveau de condition physique requis. »

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Enfin, si Erik ten Hag conserve une amertume tenace, c’est aussi parce qu’il accuse le Portugais et deux de ses anciens coéquipiers au Real Madrid, Raphaël Varane et Casemiro, d’avoir distillé une mauvaise mentalité dans le vestiaire. « Je pense que c’est ce qu’a apporté la “connexion madrilène” : des joueurs qui ont du pouvoir et veulent prendre les décisions. À mon avis, cela ne correspondait pas à la phase dans laquelle se trouvait Manchester United. La direction voulait un football offensif et dynamique, tandis que ces joueurs voulaient pratiquer un jeu qui leur convenait à eux. »