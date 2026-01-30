Newcastle fonce sur une pépite du Barça

La saison du Barça Atlètic semble compliquée, entre blessures à répétition et allers-retours constants de joueurs avec l’équipe première. Durant cet hiver, l’équipe de Juliano Haus Belletti a en plus perdu deux éléments importants : Andrés Cuenca, parti à Gijón, et Mamadou Mbacke, transféré à Saint Louis City en MLS. Parmi les joueurs touchés, d’autres renforts de tailles apparaissent comme Guille Fernández. Le jeune joueur de 17 ans a longtemps été freiné par une blessure à la cheville, mais il est de retour depuis la mi-novembre. Désormais rétabli, le milieu de terrain peine encore à enchaîner les minutes. Son début de saison prometteur, marqué par une intégration avec l’équipe première sous Hansi Flick (contre Majorque), avait d’ailleurs été brutalement interrompu. Ce contexte laisse donc à penser qu’il partirait de la Catalogne.

La suite après cette publicité

Plusieurs clubs européens, dont Newcastle et le Borussia Dortmund, suivent de près sa situation. La direction du Barça reste toutefois ferme : Guille Fernández n’est pas sur le départ et le club compte sur lui pour les mois à venir, selon les informations de Sport. Si le club de Premier League (9e) souhaite se l’offrir, il va falloir passer la seconde vitesse outre-Manche. Son avenir reste encore incertain certes, mais de son côté, le FC Barcelone est assis sur ses positions, souhaitant le garder au chaud durant la période hivernale quoi qu’il arrive. Une porte pourrait cependant s’ouvrir cet été…