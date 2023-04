PSG : l’énorme satisfaction de Lionel Messi

Les temps sont-ils vraiment si durs que ça pour Lionel Messi ? Après sa belle parenthèse argentine, lui qui a été acclamé comme un dieu vivant lors de son retour au pays pour la trêve internationale, le joueur formé au Barça a vite été rattrapé par la dure réalité parisienne. Des sifflets du Parc, une mauvaise performance et une défaite face à Lyon pour son retour en France, rien que ça.

De quoi miner le moral de l’Argentin ? Pas vraiment. Selon ce qui se dit en Espagne et dans son pays, La Pulga n’est pas spécialement touchée par cette situation qui peut sembler insoutenable de l’extérieur. Comme l’indique Josep Pedrerol, présentateur de l’émission El Chiringuito de Jugones et éditorialiste pour Sport, Lionel Messi est surtout concentré sur son avenir.

Une offre qui le rend heureux

Et il y a un point qui le rend particulièrement heureux, en plus de ce possible retour à Barcelone, dont nous vous révélions déjà quelques détails en exclusivité sur Foot Mercato. La perspective d’avoir une offre saoudienne supérieure à celle qu’a acceptée Cristiano Ronaldo le fait clairement sourire, selon le journal espagnol. Et, contrairement à ce qui a pu être dit plus tôt dans la saison, une retraite dorée dans le pays arabe le séduit beaucoup.

Le média rajoute qu’un retour au Barça est difficile pour des raisons financières évidentes, et qu’en plus de ces deux options d’avenir, il existe encore la possibilité de rester à Paris ou de filer en Major League Soccer, à l’Inter Miami, où David Beckham l’attend les bras ouverts. Mais une chose est sûre, Messi est loin d’être dépité !