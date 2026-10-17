OM : Bruno Genesio a un autre problème à régler

L’OM est déjà dans le creux de la vague en ce début de saison. Défait à 6 reprises en 8 matchs toutes compétitions confondues, le club paye cher son intersaison très compliquée. Sans nouvelle signature, Bruno Genesio fait avec ce qu’il a sous la main mais il peine à trouver les bonnes solutions. Il y a pourtant du mieux dans le jeu, en témoigne la prestation face à l’Olympiakos en Ligue Europa jeudi soir. Sauf que malgré de bonnes intentions, les Phocéens ont connu une nouvelle défaite (1-0).

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Les raisons sont multiples mais cela engendre forcément beaucoup de frustration. Angel Gomes est décidément bien trop neutre dans ce rôle de milieu offensif, Neal Maupay manque de confiance devant le but et Igo Paixao traverse une période franchement délicate, illustrée par sa sortie très agacée à Troyes le week-end dernier. Le Brésilien est peut-être encore atteint par cet été où il a frôlé un départ en direction de Sunderland, tout juste retenu par Bruno Genesio.

Un problème physique

«Nous travaillons à l’entraînement, à travers le jeu et des exercices devant le but, assurait le technicien jeudi soir en conférence de presse. Nous en faisons régulièrement chaque semaine, y compris lorsque nous jouons tous les trois jours. Il y a toujours des séances spécifiques devant le but. Après, je pense qu’il y a un paramètre très important à prendre en compte : la confiance. On sait qu’un attaquant en confiance voit les choses différemment.» Outre ce problème de réalisme, il doit faire face à un problème physique. Son équipe a du mal à tenir 90 minutes.

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On l’a vu au stade de l’Aube où l’OM a souffert dans les dernières minutes, jusqu’au penalty de la libération marqué durant les dernières secondes. Au Vélodrome contre l’Olympiakos, plusieurs éléments sont allés au bout d’eux-mêmes. Le jeune Abdallah est sorti à la 80e minute au bord des crampes, quand Aguerd a dû carrément s’étirer à quelques minutes de la fin du match. Bamo Meïté a lui aussi eu du mal à terminer. Il y a des raisons qui expliquent ce déficit physique.

6 matchs en 22 jours

Pour les deux derniers cités, ils manquent de rythme. Le Marocain a passé une période de 5 mois sans jouer, quand l’Ivoirien disputait ses premières minutes en pro cette saison. Et Keyliane Abdallah manque encore un peu d’expérience à ce niveau. Reste que l’OM est l’équipe qui court le moins en Ligue 1, et avec le moins d’intensité. Pour ne rien arranger, la dernière trêve internationale a un peu abîmé les corps comme ceux d’Amine Gouiri et de Pierre-Emile Højbjerg. Genesio peut moins faire tourner et avec 6 matchs en 22 jours, l’épreuve ne fait que commencer.