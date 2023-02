Southampton : Jesse Marsch tout proche de remplacer Nathan Jones

La suite après cette publicité

La valse des entraîneurs continue en Premier League. Après que Southampton a décidé ce dimanche de se séparer du coach gallois Nathan Jones, les Saints auraient déjà trouvé un remplaçant. Et celui-ci pourrait être nul autre qu’un tacticien de PL récemment limogé lui aussi par son club : Jesse Marsch. L’ancien stratège de Leeds est prêt à prendre les rênes de la lanterne rouge du championnat d’Angleterre, selon The Athletic.

Des discussions ont eu lieu ce lundi entre les deux parties à propos de son contrat. La direction de Southampton souhaite trouver rapidement un nouvel entraîneur, possiblement avant son prochain match contre Chelsea (18 février). On apprend également que les pistes Steven Gerrard et Frank Lampard ont également été étudiées, et que d’autres solutions sont envisagées au cas où les négociations n’iraient pas au bout avec Jesse Marsch.

