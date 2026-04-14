«La VAR ne doit pas intervenir» : Liverpool hurle au scandale arbitral contre le PSG !

Sous une pluie battante et dans l’atmosphère toujours brûlante d’Anfield, Liverpool a vu ses espoirs de remontada s’éteindre (0-2) face au Paris Saint-Germain lors de ce quart de finale retour de la Ligue des Champions. Battus (2-0) au match aller au Parc des Princes, les Reds étaient condamnés à l’exploit devant leur public. Et les hommes d’Arne Slot ont tout tenté pour relancer le suspense. Portés par un Kop incandescent, ils ont dominé de longues séquences de la rencontre, notamment en seconde période, multipliant les frappes et les centres vers la surface parisienne. Mais entre un Matvey Safonov très inspiré dans les buts et une défense parisienne solide autour de Marquinhos et Willian Pacho, Liverpool n’est jamais parvenu à faire trembler les filets.

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Le tournant du match est peut-être intervenu à l’heure de jeu, au cœur du temps fort des Reds. Sur une incursion dans la surface, Alexis Mac Allister s’est écroulé après un contact avec Pacho et l’arbitre italien Maurizio Mariani a d’abord désigné le point de penalty. Dans un Anfield prêt à exploser, la décision semblait pouvoir relancer totalement la rencontre. Mais après intervention de l’assistance vidéo, l’arbitre est finalement revenu sur sa décision, estimant que le contact était insuffisant pour sanctionner le défenseur parisien. Une scène qui a immédiatement provoqué l’incompréhension et la colère du banc de Liverpool, persuadé d’avoir été privé d’une occasion en or de relancer ce quart de finale retour. Une frustration d’autant plus forte que quelques minutes plus tard, Ousmane Dembélé venait punir les Reds en ouvrant le score pour Paris.

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«C’est toujours comme ça»

Un véritable tournant du match qui n’a pas été au goût de Slot «Je ne suis pas surpris car de nombreuses décisions ont été défavorables à notre égard cette saison. C’est très simple. Si l’arbitre n’accorde pas de penalty, la VAR ne l’aurait jamais annulé. Or, j’ai vu tellement de penalties sifflés à tort et à travers, et certains prétendent que la VAR ne peut pas intervenir car il y a contact. C’est pourtant ce que nous constatons clairement», a-t-il d’abord expliqué avant d’en rajouter une couche en conférence de presse. «Je pense que la semaine dernière, nous avons eu trop de chance et aujourd’hui, elle nous a tourné le dos. La semaine dernière, il y a eu deux incidents où nous avons peut-être bénéficié d’un peu de chance, même si sur le premier, annulé par la VAR, il n’y avait clairement aucun contact et le ballon a été joué. Le second aurait pu être un penalty, mais si l’arbitre ne le siffle pas, je ne pense pas que la VAR doive intervenir». Même son de cloche pour Konaté : «pour moi, c’était un penalty évident. J’étais derrière l’arbitre. Si nous avions obtenu le penalty et marqué, cela aurait été complètement différent».

Devant un parterre de journalistes, l’entraîneur néerlandais a continué sa diatribe contre l’arbitrage de l’homme en noir italien. Un sentiment qui est revenu trop souvent dans la saison des Reds selon Slot. «Sans oublier une nouvelle intervention de la VAR, qui ne nous a pas été favorable, et ce n’est pas la première fois cette saison. Alors forcément, nous sommes très déçus car je pense qu’il y a eu des moments en seconde période où l’on sentait bien que si on marquait maintenant, ce serait une soirée mémorable. Aujourd’hui, à mon avis, on a concédé plusieurs penalties de ce genre cette saison et je pourrais tous les citer, à commencer par les matchs à Brentford et à Leeds, où oui, il y a contact, mais on ne siffle jamais penalty pour ça. Si un penalty est accordé, la VAR indique généralement : « Je vois un contact », et la décision finale revient à l’arbitre sur le terrain. Je n’ai pas été surpris que cela se soit produit contre nous, mais ce n’est pas ce qui a fait le match». À Liverpool, beaucoup estiment déjà que ce tournant arbitral a définitivement fait basculer ce quart de finale face au Paris Saint-Germain.