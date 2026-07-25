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Man City : Haaland recrée la célébration des vikings au mariage de Donnarumma

Par Sasha Nahon
1 min.
Gianluigi Donnarumma avec Erling Haaland @Maxppp

Erling Haaland a été l’un des grands animateurs du mariage de Gianluigi Donnarumma. Lors de la réception organisée après la cérémonie en Italie, l’attaquant de Manchester City a recréé le célèbre « Viking Row », la célébration emblématique des supporters norvégiens popularisée lors de la Coupe du Monde. Devant les invités, le buteur a frappé sur un tambour pendant que plusieurs convives imitaient les rameurs de drakkars, sous les éclats de rire.

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Donnarumma, ancien gardien du Paris Saint-Germain et désormais coéquipier de Haaland à Manchester City, s’est marié avec Alessia Elefante à Locorotondo, dans les Pouilles. Le Norvégien profite actuellement de ses vacances avant de reprendre l’entraînement avec les Citizens.

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