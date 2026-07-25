Man City : Haaland recrée la célébration des vikings au mariage de Donnarumma

Erling Haaland a été l’un des grands animateurs du mariage de Gianluigi Donnarumma. Lors de la réception organisée après la cérémonie en Italie, l’attaquant de Manchester City a recréé le célèbre « Viking Row », la célébration emblématique des supporters norvégiens popularisée lors de la Coupe du Monde. Devant les invités, le buteur a frappé sur un tambour pendant que plusieurs convives imitaient les rameurs de drakkars, sous les éclats de rire.

La suite après cette publicité

Erling Haaland brought the 'viking row' to Gianluigi Donnarumma's wedding 🤩 pic.twitter.com/HP6MLIDybX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2026

Donnarumma, ancien gardien du Paris Saint-Germain et désormais coéquipier de Haaland à Manchester City, s’est marié avec Alessia Elefante à Locorotondo, dans les Pouilles. Le Norvégien profite actuellement de ses vacances avant de reprendre l’entraînement avec les Citizens.