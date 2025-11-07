Mondial 2026 : la date du tirage des barrages est connue

Les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 ne sont pas encore terminées. Actuellement, on connaît 28 nations qualifiées sur 48 et certaines d’entre elles devront passer par la case des barrages. Ce vendredi, la FIFA vient d’ailleurs de dévoiler la date à laquelle sera effectué le tirage au sort de ces barrages.

«Les derniers billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui s’annonce historique, seront attribués à l’issue du Tournoi de barrage et des barrages européens, dont les tirages au sort auront lieu au siège de la FIFA, à Zurich (Suisse), le jeudi 20 novembre 2025. Ces deux événements révèleront le parcours que devront emprunter les 22 nations en lice – six d’entre elles disputeront le Tournoi de barrage tandis que les seize autres passeront par les barrages européens – pour décrocher leur billet pour la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026», indique le communiqué de la FIFA.