Le PSG joue avec les nerfs de Lionel Messi

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi (35 ans) n’a toujours pas avancé concernant son avenir. Et plus les jours passent, plus il s’éloigne du PSG. Un club qui tient un double discours au sujet du Ballon d’Or.

En effet, Le Parisien explique qu’à Doha, on assure à l’entourage de l’Argentin qu’il est toujours dans les plans du club. Le son de cloche est bien différent à Paris, où on ne souhaite pas continuer avec lui. Difficile d’y voir clair pour le joueur et ses proches face à un club qui est divisé sur son cas.

