Manchester City donne encore des sueurs froides Arsenal pour le titre de Premier League

Dans une Premier League plus indécise que jamais, ce choc entre Manchester City et Arsenal avait tout d’une finale avant l’heure. À l’Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola jouaient gros ce dimanche. Distancés, mais avec un match en retard, les Cityzens avaient l’occasion rêvée de relancer une course au titre que l’on croyait basculer du côté londonien. En face, les Gunners de Mikel Arteta, leaders mais fragilisés par des résultats récents inquiétants, pouvaient frapper un grand coup et presque plier le championnat. Au lieu de cela, ce duel au sommet a ravivé toutes les incertitudes et remis sous pression un leader qui n’en demandait pas tant. Sur le terrain, City a assumé son statut et son urgence. Portés par un début de match intense, les Cityzens ont rapidement trouvé la faille grâce à un Rayan Cherki inspiré, avant de voir Kai Havertz profiter d’une énorme erreur de Gianluigi Donnarumma pour égaliser dans la foulée.

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Le match s’est alors transformé en bras de fer, rythmé et tendu, où chaque équipe a eu ses temps forts. Mais comme souvent dans les grands rendez-vous, la différence s’est faite sur les détails… et sur le talent. En seconde période, Erling Haaland a fini par faire basculer la rencontre, concluant une action tranchante pour offrir une victoire précieuse (2-1) aux siens. Au classement, cette défaite laisse des traces du côté d’Arsenal. Toujours leaders, les Gunners voient pourtant revenir City à trois longueurs, avec la menace très concrète d’un retour à égalité en cas de succès mancunien dans leur match en retard. Surtout, elle ravive un scénario bien connu dans le nord de Londres : celui d’une équipe séduisante, mais friable dans le sprint final. Moqués à plusieurs reprises ces dernières saisons pour leurs chutes au moment décisif, les hommes d’Arteta donnent à nouveau des signes de fébrilité.

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Arteta a conscience de la pression

Mais au-delà du résultat, c’est davantage l’impact psychologique de cette défaite qui interroge côté Arsenal. Certes, les Gunners restent leaders, mais l’ombre de Manchester City s’est brutalement rapprochée, presque étouffante. Et avec elle, un parfum de déjà-vu qui commence sérieusement à coller à la peau des Londoniens. Depuis plusieurs saisons, Arsenal a pris l’habitude de briller… avant de s’effondrer au moment de conclure. Cette rencontre en a offert une nouvelle illustration inquiétante de cette incapacité à gérer les temps faibles, fébrilité défensive, tension palpable dans les duels, à l’image d’un Gabriel à la limite de la rupture nerveuse. Même dans leurs temps forts, les hommes d’Arteta ont semblé manquer de lucidité, laissant passer des opportunités qui, dans une course au titre, ne se représentent pas toujours. La pression monte, les souvenirs des précédents échecs ressurgissent, et avec cinq journées encore à disputer, Arsenal donne le sentiment de marcher à nouveau sur un fil. « Il y a toujours cette pression dans le football. Toujours du bruit. Ça fait partie du métier de footballeur à ce niveau. On va continuer, se concentrer sur nous-mêmes. Se projeter sur le prochain match et passer à autre chose. C’est tout ce qu’on a à faire. J’y crois encore ? Oui, bien sûr », a déclaré le capitaine d’Arsenal, Martin Ødegaard, à Sky Sports. Même constat alarmant pour Mikel Arteta. « Quand on ne prend pas de risques et qu’ils ont le talent individuel, c’est là que le risque apparaît. Parce qu’on perd le match. Je ne pense pas qu’il y ait eu de différence entre les deux équipes. Il y a une part de chance, que le ballon entre ou non. Sur le deuxième but, le ballon est dévié et arrive dans les pieds de Haaland. Il y a aussi les qualités individuelles : être calme, précis et impitoyable. Il faut être présent On l’a fait, c’est certain. L’attitude de l’équipe est restée intacte jusqu’au bout. On aurait pu être plus sereins par moments, mais on a clairement amené le jeu là où on le souhaitait. On savait qu’on avait une belle opportunité de gagner. On était tout près, mais pas assez. Maintenant, il faut se ressaisir. On a raté une occasion aujourd’hui, une grosse. Mais il reste encore cinq matchs. Il y a quand même beaucoup de points positifs à retenir. On prend les matchs les uns après les autres. On a eu de très bons moments il y a quelques jours en Ligue des Champions contre le Sporting».

« On enchaîne les matchs. On est la seule équipe à jouer sans arrêt. Mais le point positif, c’est qu’on a vu le niveau, on peut y faire face, et même faire mieux. Il reste cinq matchs à jouer, mais on va tout donner. Nous sommes absolument convaincus que nous pouvons le faire. Aujourd’hui, nous l’avons prouvé à l’équipe. Le destin est encore entre nos mains, et la victoire est à notre portée », a conclu l’entraîneur espagnol. En face, Manchester City avance avec la sérénité des grandes machines. Habitués à gérer les fins de saison sous pression, les joueurs de Guardiola semblent avoir enclenché leur traditionnel mode rouleau compresseur. Leur calendrier, avec notamment un match en retard décisif contre Burnley mercredi, leur offre une trajectoire idéale pour revenir à hauteur, voire dépasser Arsenal à très court terme. «Deux équipes avec des entraîneurs de très haut niveau. Et des joueurs de très haut niveau des deux côtés. Mais maintenant, c’est tous les trois jours, c’est tellement exigeant. Mais la réalité est simple : ils sont en tête du championnat. Ils ont un but d’avance à la différence de buts. Il faut en profiter, le fêter, savourer ce moment positif. Mais il ne faut pas perdre de vue notre objectif. Dans trois jours, nous allons à Burnley», a expliqué Guardiola Surtout, la dynamique est clairement en leur faveur puisque City monte en puissance au moment où Arsenal doute. Cette capacité à accélérer dans les moments clefs, à faire basculer les rencontres grâce à des individualités comme Haaland ou Cherki, rappelle pourquoi les Cityzens dominent le football anglais ces dernières années. À l’inverse, Arsenal devra non seulement gagner, mais aussi lutter contre ses propres démons. Plus que jamais, la course au titre est relancée… et tout indique que Manchester City, fidèle à ses habitudes, est en train de reprendre la main au moment le plus cruel pour des Gunners qui doivent aussi avoir l’esprit à la Ligue des Champions