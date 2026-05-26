Ghana : la liste pour la Coupe du Monde avec plusieurs joueurs de Ligue 1

Absent de la dernière CAN, le Ghana va participer à la Coupe du Monde qui débute dans moins d’un mois. Pour l’occasion, Carlos Queiroz a dévoilé sa liste de 28 joueurs pour la compétition. Alors que les joueurs iront faire un stage au Pays de Galles, l’ancien sélectionneur du Portugal et de l’Iran a décidé de prendre un groupe élargi avec cinq gardiens.

La suite après cette publicité

Parmi les joueurs convoqués, on retrouve forcément Antoine Semenyo. Le vétéran Jordan Ayew (34 ans) est encore de la partie aux côtés de plusieurs joueurs de Ligue 1 comme Ernest Nuamah, à peine revenu de blessure avec l’OL, Kojo Oppong Peprah (Nice), Alidu Seidu (Rennes), Gideon Mensah, Elisha Owusu et Marvin Senaya (Auxerre). Augustine Boakye de l’ASSE est également de la partie aux côtés de Thomas Partey, Alexander Djiku et Inaki Williams. A noter les absences majeures de Mohammed Kudus, André Ayew ou encore Mohammed Salisu.

La liste du Ghana

Gardiens : Benjamin Asare (Accra Hearts of OAK SC), Lawrence Ati-Zigi (FC Saint-Gall), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of OAK SC), Paul Reverson (Ajax)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Baba Abdul Rahman (Paok Salonique), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Marvin Senaya (AJ Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsbourg), Kojo Oppong Peprah (OGC Nice), Alexander Djiku (Spartak Moscou)

Milieux de terrain : Elisha Owusu (AJ Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kiwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (AS Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Kamaldeen Sulemana (Atalanta Bergame)

La suite après cette publicité

Attaquants : Christopher Bonsu Baah (Al Quadsiah), Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince, Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)