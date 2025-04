PSG : Luis Enrique botte en touche pour la saison prochaine

Pour le Paris-Saint Germain, le prochain grand rendez-vous de cet exercice 2024/25 se nomme Arsenal. Qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, les joueurs de Luis Enrique impressionnent, et le coach espagnol est d’ailleurs le premier technicien de l’histoire du banc parisien à réaliser cette performance. Alors que son équipe affiche un visage plein de dynamisme et enchaîne les belles performances depuis plusieurs mois, l’ancien technicien du FC Barcelone a refusé de dire que son équipe serait encore supérieure lors de la prochaine campagne.

Présent en conférence de presse à la veille du match contre le Havre, Enrique ne semble se focaliser que sur une seule chose : la fin de la saison en cours. Les plans et les pronostics pour la prochaine attendront : « si on sera meilleurs encore la saison prochaine ? Je ne sais pas, je ne sais pas, s’il faut être honnête, mais je n’en étais pas si sûr l’année dernière quand je l’avais dit (pour cette saison). C’était positif de le dire pour les joueurs. Mais là, je ne sais pas quels titres on va gagner cette saison, avec la Ligue des Champions et le Mondial des clubs. J’y répondrai volontiers à la fin de la saison » Les supporters du PSG attendent avec impatience ces réponses.

