LOSC, Turquie : mais qu'arrive-t-il à Yusuf Yazici ?

Le temps passe vite. Très vite. Il y a un peu plus d'un an, Yusuf Yazici (24 ans) éclaboussait la pelouse de San Siro de son talent et s'offrait un triplé retentissant face à l'AC Milan en Europa League (0-3). Aujourd'hui, et après un titre de champion de Ligue 1 et un Trophée des Champions, le milieu offensif de Lille court clairement après sa meilleure forme. Sa dernière entrée en jeu, contre Angers (1-1, 13e journée de Ligue 1), n'a pas franchement rassuré.

Globalement, depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc de touche du LOSC, le Turc est loin de donner les gages qu'il offrait à Christophe Galtier la saison dernière, et ce, s'il n'était pas non plus un titulaire à part entière (10 titularisations seulement en Ligue 1 pour 32 apparitions au total, 7 buts et 4 passes décisives). En 2021/22, le natif de Trabzon est loin de ces standards. En championnat, le bilan est de 4 titularisations pour 12 apparitions au total, 1 réalisation et 1 offrande.

La Turquie aussi attend son réveil

Son nouveau coach reste pourtant raisonnablement optimiste. «Ça reste un élément de talent, capable de faire des différences. Il faut qu’il ait confiance en lui. J’ai confiance en lui, le club et le staff ont confiance en lui. C’est le travail que l’on doit faire avec lui», expliquait le technicien lillois récemment en conférence de presse. Oui mais voilà, dans le même temps, l'international turc (38 sélections, 2 réalisations) a perdu sa place en sélection nationale. L'élégant gaucher n'a pas été appelé par Stefan Kuntz pour les rendez-vous du mois de novembre.

«Je pense que Yusuf sera bénéfique pour l'équipe nationale lorsqu'il jouera pour sa propre équipe. Yusuf n'a pas eu beaucoup d'occasions lors des derniers matches. Je pense que Yusuf sera plus utile dans les matchs que nous jouerons en mars», a lâché l'Allemand au micro de TRT Spor. Le message est clair alors que la Turquie joue sa place pour le Mondial 2022 dans le groupe G. Le réveil de Yusuf Yazici est clairement attendu. Tant en sélection qu'en club. Et il le sait mieux que quiconque, le temps passe vite. Très vite.