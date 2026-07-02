Des joueurs de l’OM étonnés par l’arrivée de Bruno Genesio

C’est enfin officiel depuis hier : Bruno Genesio succède à Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille. Ce coach d’expérience en Ligue 1 tentera de qualifier à nouveau le club phocéen en Ligue des Champions. Cependant, l’arrivée du Lyonnais a surpris.

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Dans son édition du jour, La Provence écrit que l’annonce de la venue de Genesio a été « plutôt bien » accueillie par une bonne partie des joueurs marseillais. Cependant, plusieurs membres du vestiaire ont été « étonnés de voir l’ancien Lyonnais accepter un tel challenge ».