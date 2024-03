Monaco - PSG : les compositions officielles

La vingt-quatrième journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec le match entre Monaco et le PSG. À domicile, les Monégasques s’organisent en 3-4-1-2 avec Majecki aux cages. En défense, on retrouve Singo, Maripan et Kehrer. Ouattara, Fofana, Minamino et Akliouche au milieu de terrain. Et enfin, Golovin, Ben Yedder et Balogun vont animer l’attaque de Monaco.

Les Parisiens s’articulent en 4-3-3 avec Donnarumma qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Hakimi, Mukiele, Beraldo et Hernandez. Ugarte, Vitinha et Soler occupent le milieu de terrain. Asensio, Mbappé et Ramos animent l’attaque du PSG.

Monaco: Majecki - Singo, Maripan, Kehrer - Ouattara, Fofana, Minamino, Akliouche - Golovin - Ben Yedder (cap), Balogun

PSG: Donnarumma - Hakimi, Mukiele, Beraldo, Hernandez - Ugarte, Vitinha, Soler - Asensio, Mbappé (cap), Ramos.

