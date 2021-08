JT Foot Mercato : l'Inter a des idées en pagaille malgré le départ de ses stars

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Lionel Messi était attendu dans la capitale française ce lundi, mais il se fait toujours attendre. Quoi qu'il en soit, sa signature au Paris Saint-Germain ne semble plus laisser le moindre doute. Certains médias, comme la Cadena Ser, évoquent même une présentation officielle ce mardi.

Paris fait un mercato de folie, et pourrait donc boucler prochainement l'arrivée de Messi. Pourtant d'après nos informations le PSG le club de la capitale n'exclut pas d'investir sur Eduardo Camavinga cet été ! Lui qui est une cible parisienne depuis bien longtemps. La volonté de Paris de le faire venir est bien réelle. Rennes espère en récupérer environ 50 M€, mais le jeune Français finit son contrat l'été prochain, donc le PSG pourrait négocier un prix inférieur pour son transfert.

Les infos du jour à l'étranger

En Angleterre, les Gunners sont très chauds sur Martin Odegaard. Arsenal serait même prêt à faire un transfert définitif pour faire revenir le joueur du Real Madrid. Une offre devrait bientôt être transmise à la Casa Blanca.

Takefusa Kubo est également de retour de prêt au Real, et lui aussi pourrait ne pas rester longtemps dans la capitale espagnole. Selon Marca, l'international nippon (11 sélections) pourrait faire l'objet d'un quatrième prêt en quatre ans ! Deux clubs espagnols sont intéressés par le milieu offensif : le RCD Majorque, club qu'il a connu durant la saison 2019/2020, et la Real Sociedad. Le joueur préfèrerait un retour dans les îles Baléares, d'après le quotidien madrilène, mais il ne serait pas contre rejoindre la Real puisqu'il pourrait disputer la Ligue Europa.

Miralem Pjanic est sur le point de revenir à la Juventus, grâce à un prêt d'une saison, avec une année supplémentaire en option. Selon Sport, le milieu de terrain a donné son aval aux dirigeants turinois et a accepté de réduire son salaire de 20 %.

Le focus du jour

L'Inter fait beaucoup réagir en ce moment, notamment car le club lombard est tout proche de perdre Romelu Lukaku. Le Belge va signer à Chelsea, les deux clubs ont trouvé un accord, et la visite médicale a déjà été effectuée. On parle ici d'un transfert à 115 M€. Pour le remplacer, les Nerazzurri penseraient à Anthony Martial qui n'est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Manchester United. Pourtant les Red Devils réclament au moins 60 M€ pour le laisser partir. Edin Dzeko est aussi sur leur liste, de même que Joaquin Correa, lui qui évolue actuellement à la Lazio.

Par contre Lautaro Martinez pourrait également prendre la poudre d’escampette. Lui veut rester, mais plusieurs clubs lui font les yeux doux. C'est le cas d'Arsenal qui proposerait un échange avec Alexandre Lacazette. Tottenham, de son côté, offrirait 70 M€ pour l'attaquant argentin avec divers bonus qui pourraient faire monter la note.

Du côté des arrivées, l'Inter rêve de faire venir Paulo Dybala. Tout comme Denzel Dumfries, il ferait le parfait successeur d'Achraf Hakimi parti cet été. Mais l'Inter attendra de vendre Lukaku avant d'investir sur un transfert.

Les officiels du jour

La Suisse a trouvé son nouveau sélectionneur. Il s'agit de Murat Yakin, ancien international helvète. Manchester United a prêté un joueur du côté d'Aston Villa, c'est Axel Tuanzebe, qui évoluera donc chez les Villans la saison prochaine. L'ancien Bordelais Andreas Cornelius rebondit en Turquie. Le buteur danois de 28 ans a signé pour quatre ans avec Trabzonspor.