AS Saint-Étienne : Lucas Gourna-Douath vers la prolongation

Suivi par l'Atalanta, le Borussia Dortmund, Chelsea et le Bayer Leverkusen, le jeune milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne Lucas Gourna-Douath (17 ans) est l'un des principaux jeunes talents des Verts. Utilisé lors de 30 rencontres de Ligue 1, il s'est affirmé l'an dernier dans l'effectif de Claude Puel. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il ne devrait pas partir et même prolonger.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sky Italia, Lucas Gourna-Douath devrait étendre son bail de deux années supplémentaires malgré les belles approches de plusieurs grosses écuries européennes. Ainsi, son contrat avec les Verts sera fixé jusqu'en juin 2025. De bon augure avant la reprise de la Ligue 1 pour le club stéphanois.

Lucas Gourna is set to sign a new contract with St-Etienne until June 2025, total agreement reached. Chelsea and Borussia Dortmund among clubs scouting him as future top talent. 🇫🇷 #StEtienne #transfers