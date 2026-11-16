Ligue des Champions : Nike va remplacer Adidas comme fournisseur officiel des ballons
C’est une page majeure qui se tourne pour le football européen. À compter de la saison prochaine, Nike remplacera son grand rival Adidas pour devenir le fournisseur officiel des ballons de l’ensemble des compétitions de clubs de l’UEFA. Ce contrat, conclu pour une durée de 4 ans à l’issue d’un appel d’offres mené depuis mars 2026 par la branche commerciale UC3 et l’agence Relevent Football Partners, couvrira aussi bien la Ligue des Champions que la Ligue Europa et la Ligue Conférence, sans oublier la Supercoupe d’Europe, la Youth League et la Ligue des Champions de futsal.
Les ballons de la LDC, Europa League et Conference League seront fournis par la marque jusqu’en 2031. 💫
Nike ne fournissait plus les ballons en Ligue des Champions depuis 20 ans. 😳
Cette signature marque une véritable première dans l’histoire de l’instance européenne, puisqu’elle harmonise pour la toute première fois l’équipementier des ballons des trois coupes d’Europe masculines, jusqu’ici gérées de manière distincte. Si la marque à la virgule s’offre ainsi une visibilité totale sur les soirées continentales en club, la firme allemande aux trois bandes ne disparaît pas pour autant du paysage de l’UEFA : Adidas conserve en effet l’exclusivité de la fourniture des ballons pour les tournois internationaux de sélections nationales, à commencer par le prochain Euro 2028.
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