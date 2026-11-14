Côme : Nico Paz dans le viseur de Manchester United

Alors que l’avenir de Bruno Fernandes à Old Trafford s’inscrit de plus en plus en pointillés à l’approche des six derniers mois de son contrat, Manchester United prépare activement sa succession. Selon The Sun, les dirigeants mancuniens suivent de très près la pépite de Côme, Nico Paz, en vue du mercato estival prochain. Déjà ciblé avant même son récital du mois dernier — auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors de la correction infligée aux Red Devils en C1 (4-1) qui a précipité la chute de Michael Carrick —, le meneur de jeu argentin de 22 ans affiche des statistiques impressionnantes sous les ordres de Cesc Fàbregas avec 6 buts et 8 passes décisives en seulement quatorze rencontres cette saison.

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À dix-huit mois de la fin de son bail en Lombardie, l’ancien Madrilène pourrait être séduit par l’arrivée imminente sur le banc mancunien de son compatriote Mauricio Pochettino, un atout de poids pour convaincre le joueur de franchir la Manche. Le dossier s’annonce toutefois complexe sur le plan financier et contractuel puisque le Real Madrid, qui l’avait cédé en 2024 et essuyé un refus de retour l’été dernier malgré une option à bas prix, dispose toujours d’une clause de rachat activable l’été prochain. Si la présence de Jude Bellingham dans l’axe ferme pour l’instant la porte à un rapatriement dans la capitale espagnole, United devra composer avec ce verrou merengue pour s’offrir le successeur tant recherché à son capitaine portugais.