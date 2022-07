Anderlecht - OL : Rayan Cherki titularisé par Peter Bosz

Après sa double confrontation contre le Dynamo Kiev mardi, l'Olympique Lyonnais poursuit sa préparation estivale ce samedi avec deux rencontres face à Anderlecht en Belgique. Avant le match prévu à 20h ce soir, les Gones vont défier le club belge à partir de 15h, au RSCA Belfius academy, le centre d'entraînement des Mauves.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre amicale, Peter Bosz part sur un 3-4-3 avec la présence notamment de Cherki devant aux côtés de Dembélé et Barcola. Sur le plan défensif, le technicien néerlandais a choisi Boateng, Da Silva et Diomandé pour sa charnière centrale à trois, avec Lomami et Dubois dans le rôle des pistons.

Le XI d'Anderlecht : Verbruggen - Sadiki, Kana, Sardella, Mychailichenko - Olsson, Angulo, El Hadj, Arnstad - Stroeykens, Colassin

La composition de l'OL : Riou - Diomandé, Boateng, Da Silva - Lomami, El Arouch, Bounass, Dubois - Cherki, Dembélé, Barcola