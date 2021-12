Premier League : Rafael Benitez regrette le non-report du match entre Everton et Burnley

En proie à de nombreux cas de Covid, la Premier League traverse actuellement une période délicate sur le plan sanitaire et les reports de plusieurs rencontres sont ainsi actés. Mais alors que les oppositions entre Liverpool et Leeds ou encore Wolverhampton et Watford sont d'ores et déjà reportées, la Premier League a cependant refusé de un même sort pour la rencontre entre Everton et Burnley, prévue ce dimanche à l'occasion du Boxing Day. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir Rafael Benitez, le coach des Toffees, regrettant notamment un certain manque d'équité.

La suite après cette publicité

«Nous avons six blessés et cinq joueurs positifs au Covid. Je pense que ce n'est pas juste», a tout d'abord regretté le technicien espagnol avant d'expliquer comment il comptait ajuster son effectif pour, malgré tout, espérer sortir gagnant de ce duel : «mon principal travail maintenant est d'avoir 11 joueurs qui peuvent rivaliser contre Burnley. Ce n'est pas facile. Je suis vraiment surpris que nous jouions ce match. Nous avons neuf joueurs de champ disponibles plus trois gardiens. Nous devons amener cinq jeunes joueurs qui semblent avoir suffisamment d'expérience pour jouer en Premier League. C'est assez dangereux pour nous car pouvons être amenés à inclure des joueurs qui ne sont pas prêts, qui ont des coups ou qui doivent jouer à un poste qui n'est pas le leur».