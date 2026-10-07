Les innombrables casseroles de Gérard Lopez !

Gérard Lopez et les projets sportifs qui terminent mal, c’est une histoire qui dure. Depuis près de quinze ans, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a multiplié les aventures, de la Formule 1 au football, avec presque toujours le même constat au bout du chemin : des finances dans le rouge, des créanciers qui s’impatientent et des collaborateurs qui finissent par claquer la porte. Lotus, Lille, Mouscron, Boavista et évidemment Bordeaux : la liste commence à devenir particulièrement longue. Une enquête de L’Équipe Magazine vient justement lever le voile sur les méthodes du dirigeant de 54 ans et sur les nombreuses casseroles qu’il traîne derrière lui. Bien avant le football, son passage chez Lotus avait déjà donné le ton. L’écurie croulait sous les dettes et Kimi Räikkönen avait notamment dénoncé des salaires impayés. Stéphane Samson, ancien directeur chez Lotus, affirme avoir quitté le projet alors qu’un million d’euros lui était dû. Il raconte surtout comment sa relation avec Lopez aurait basculé en quelques jours, passant de la promesse d’une montre à 20 000 euros pour le remercier de son travail à une convocation pour lui annoncer son départ. Une méthode brutale qui, à l’écouter, résume assez bien le personnage.

La suite après cette publicité

Son passage, dans la foulée, au football avec le LOSC n’échappe pas non plus aux polémiques. Sur le terrain, difficile de nier que Lille a réalisé de très gros coups sous son mandat. Nicolas Pépé, Victor Osimhen, Gabriel, Rafael Leão… Avec Luis Campos aux commandes du sportif, le club nordiste s’est transformé en formidable machine à plus-values. Mais derrière cette vitrine se cachait une situation financière beaucoup moins reluisante, jusqu’au départ forcé de Lopez fin 2020 sous la pression du fonds Elliott. Et c’est en reprenant les comptes que la nouvelle direction va découvrir plusieurs opérations pour le moins étonnantes. La plus spectaculaire reste évidemment celle entourant le transfert de Victor Osimhen à Naples. Dans le même deal, Lille débourse près de 20 millions d’euros pour Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Luigi Liguori et Ciro Palmieri. Quatre joueurs totalement inconnus et surtout valorisés à environ 650 000 euros au total par Transfermarkt. Trois ne mettront jamais les pieds avec l’équipe première lilloise et Karnezis, payé 5,1 M€, ne disputera pratiquement aucun match (1 seul match joué). Le joueur grec de 35 ans, 4e gardien du club, touchait pourtant 800 000 euros par an. Le commissaire aux comptes du LOSC finit par effectuer un signalement à la justice, estimant que ces acquisitions avaient pu permettre de présenter une vente d’Osimhen à 70 M€ alors que la réalité économique de l’opération pouvait être sensiblement différente. Une autre information judiciaire, ouverte après une plainte d’Olivier Létang et toujours en cours, porte également sur des contrats de scouting et différentes prestations rémunérées sous l’ancienne direction.

La suite après cette publicité

Des deals douteux au LOSC

Surtout, l’affaire Osimhen va faire exploser une relation jusque-là centrale dans le projet lillois : celle entre Gérard Lopez et Luis Campos. Interrogé par les enquêteurs, Lopez assure que son directeur sportif avait validé les quatre joueurs intégrés à l’opération. Problème, le Portugais raconte exactement l’inverse. Selon les échanges révélés par L’Équipe Magazine, Campos aurait même prévenu son président que ces joueurs n’avaient, à ses yeux, absolument pas le niveau pour évoluer dans les clubs de son réseau. « Je ne suis pas un clown », lâchera-t-il ensuite dans un message particulièrement violent annonçant son intention de quitter Lille. Lopez, lui, maintient sa version et accuse Campos de ne pas accepter des recrues qu’il n’aurait pas lui-même choisies. Au milieu de cette guerre des versions, un mail envoyé par Gérard Lopez à Naples retient forcément l’attention : il y demande qu’aucune communication ne soit faite sur l’opération et son prix, jugeant cela d’une « EXTRÊME IMPORTANCE ».

Lille n’était pourtant qu’une étape. Car derrière, les projets liés à Gérard Lopez vont tomber les uns après les autres. Mouscron d’abord. Le club belge, repris en 2020 et très dépendant de son voisin lillois, est déclaré en faillite deux ans plus tard. Puis Boavista. Là encore, Lopez arrive avec de grandes ambitions en devenant actionnaire majoritaire du club portugais en 2020. Là encore, la situation tourne au cauchemar : dettes, salaires impayés, interdictions de recrutement et problèmes administratifs s’accumulent jusqu’à provoquer une chute vertigineuse du club. En juillet 2025, la police judiciaire portugaise mène même plusieurs perquisitions dans le cadre d’une enquête portant notamment sur des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment autour d’opérations estimées à une dizaine de millions d’euros. Aucune condamnation personnelle de Lopez n’a été prononcée dans cette affaire, mais le bilan sportif et financier est, lui, terrible. Boavista finit par être écarté du football professionnel avant de cesser ses activités. Mouscron, Boavista : deux institutions qui auront donc connu une fin particulièrement douloureuse après leur passage dans la galaxie Lopez.

La suite après cette publicité

Une gestion ratée à Bordeaux

Et puis il y a Bordeaux. Sans doute le dossier qui résume le mieux toutes les limites de la gestion Lopez. Lorsqu’il reprend les Girondins en 2021, le club est certes déjà dans une situation catastrophique. Mais la suite ne va rien arranger. Descente en Ligue 2 dès 2022, remontée manquée l’année suivante, passages devant la DNCG toujours plus angoissants et une trésorerie continuellement sous tension : Bordeaux s’enfonce doucement mais sûrement. Et pendant ce temps-là, son propriétaire se fait rare au Haillan. Installé une grande partie de l’année aux États-Unis, Lopez manque notamment les réunions du CSE alors que le club enchaîne les plans de départ. En juin 2023, il faut injecter 40 M€ pour convaincre la DNCG. Les fonds promis n’arrivent que trente minutes avant l’audition. Quelques mois plus tard, la situation devient presque surréaliste. Selon le témoignage d’un salarié recueilli par L’Équipe Magazine, le centre de formation n’a même plus suffisamment de trésorerie pour acheter du papier toilette. L’entreprise chargée d’entretenir les terrains finit par interrompre ses prestations faute d’être payée et, quelques mois plus tard, il manque même de l’argent pour acheter l’essence nécessaire aux tondeuses. Des anecdotes qui pourraient prêter à sourire si elles ne racontaient pas l’effondrement d’un monument du football français. Pharmacies, hôtels, commerces, photographes, vignobles : plus de 400 créanciers se retrouvent finalement dans les comptes d’un club dont le passif atteindra des dizaines de millions d’euros.

Alors évidemment, Gérard Lopez pourra toujours rappeler qu’il a repris des structures déjà fragiles, qu’il a injecté personnellement des sommes considérables ou que certaines procédures le concernant n’ont débouché sur aucune condamnation. Mais à force, difficile aussi de ne pas voir se dessiner un fil rouge. Lotus était endetté, Lille a terminé sous le contrôle de ses créanciers, Mouscron a fait faillite, Boavista s’est effondré et Bordeaux a quitté le monde professionnel avant que Lopez ne finisse par accepter de céder ses titres pour un euro symbolique. À cela s’ajoutent désormais plusieurs procédures judiciaires. Partout où Gérard Lopez est passé, les mêmes promesses ont souvent laissé place aux mêmes problèmes. Et derrière lui, l’addition est devenue particulièrement salée au point d’être désormais associée pour toujours à la douloureuse mort d’un monument du football français comme Bordeaux. Et pour un« passionné de foot» comme il l’a souvent expliqué publiquement, cela fait forcément tache…