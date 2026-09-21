Real Madrid : Florentino Pérez a pété un câble en tribunes

Hier, le Real Madrid a vécu un sale après-midi. Le club merengue s’est incliné sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-2) et se retrouve déjà à six points du FC Barcelone au classement. La Casa Blanca a hurlé au scandale arbitral et Florentino Pérez n’a pas été épargné. Le journaliste Juanma Castaño a révélé que le patron du Real Madrid a pété un câble quand il a appris que son ancien rival aux élections présidentielles, Enrique Riquelme, avait été invité au derby madrilène.

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🤯 El lío de Florentino Pérez en el palco presidencial del Metropolitano



😡 "Florentino monta una muy gorda diciendo que a qué viene eso de que esté Riquelme en el palco"



😐 "Cada día le da un punto más a Riquelme en sus opciones de ser presidente"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/WkCrvWeEcm — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 20, 2026

« Il y a eu une embrouille en tribunes. Avant le match, il y a eu un déjeuner entre les dirigeants parce que Florentino Pérez a une très bonne relation avec Enrique Cerezo (le président de l’Atlético, ndlr). Et là, quelqu’un dit à Florentino : « nous nous sommes rendu compte qu’Enrique Riquelme a été invité en tribune présidentielle ». Pas en tribune VIP, en présidentielle. Florentino est furieux et dit qu’il s’en va. Les gens le calment, et Florentino reste pour voir le match mais il était vraiment furieux. Florentino donne du pouvoir à Riquelme avec ce genre d’attitude. Chaque jour, il augmente ses chances de devenir le président du Real Madrid », a confié le journaliste de la radio Cadena COPE.