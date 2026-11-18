Carlos Forbs fait honneur au numéro 7

Au Portugal, un nouveau shérif vient d’arriver en ville. Après Cristiano Ronaldo, faites place à Carlos Forbs. « Le 7 décide », placarde le journal A Bola. Il n’est pas question de dire que l’attaquant de Bruges est au niveau qu’a pu atteindre CR7 en sélection, mais il apporte un vent de fraîcheur et le numéro 7 revit. Carlos Forbs est entré en seconde période et il a extirpé le Portugal d’un sacré traquenard contre le Pays de Galles. Un succès 3-2 pour la Seleçao, et le premier but en trois sélections pour le nouveau numéro 7 portugais. Record aussi met en avant la prestation du joueur formé à Manchester City : « ça valait le 7 ». Il faut dire que ce numéro a été la raison de beaucoup de questions, beaucoup de débats. Finalement, Carlos Forbs en a hérité avec toute la pression qui va avec mais il lui réussit déjà bien. Sans avoir le talent de CR7, Carlos Forbs a sorti son pays du piège gallois et a confirmé la qualification du Portugal en quart de finale de la Ligue des Nations, de quoi ravir la presse portugaise. « Lancé contre le Dane­mark quand le score était de 0-3, l’ailier du Club Bruges a eu une demi-heure hier pour faire bou­ger les cor­dages. Il n’a pas déçu. Il a pris le côté droit de l’attaque et a offert l’irré­vé­rence dont l’équipe por­tu­gaise avait besoin pour per­cer la résis­tance du Pays de Galles. Il l’a fait avec style : félin, comme un gué­pard, a pro­fité d’une erreur d’un défen­seur gal­lois pour accé­lé­rer, flé­chir à l’inté­rieur et frapper pour le 3-2 final. Il aurait encore pu mar­quer, mais l’aver­tis­se­ment est donné : le nou­veau 7 du Por­tu­gal est là pour res­ter ! », écrit A Bola dans le détail de la note de Carlos Forbs. Il n’y a pas que dans la presse locale qu’on parle du nouveau chouchou du pays, c’est aussi le cas en France. « Après CR7, voilà CF7 », écrit L’Equipe. Carlos Forbs est un joueur à la trajectoire surprenante, il a quitté le Portugal à l’adolescence pour aller vivre en Angleterre, jusqu’à son heure de gloire hier soir. « C’est une sensation spéciale, je crois que je ne vais jamais oublier ce jour », a-t-il réagi au coup de sifflet final. La nouvelle ère est peut-être lancée.

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La situation n’évolue pas pour Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery fera sans aucun doute partie de la liste de mars prochain, mais son temps de jeu reste toujours aussi incertain. Le temps passe, le sélectionneur change, mais sa situation n’évolue pas. 0 minute lors de l’Euro 2024, une petite trentaine lors du dernier Mondial, et une dizaine depuis l’arrivée de Zidane. Warren Zaïre-Emery est un cadre du PSG, un second, voire troisième couteau en équipe de France. Pourtant, le milieu parisien a souvent été l’un des sujets abordés par Zizou qui a confié qu’il ne voulait pas le voir en tant que latéral, mais au milieu de terrain. Sauf que le poste de latéral est un sujet épineux, Zaïre-Emery semble être une réponse, mais Zidane ne veut pas en entendre parler. Pour mieux le lancer au milieu ? Même pas puisque Zaïre-Emery n’a eu que quelques minutes contre la Turquie et aucune contre l’Italie. Une situation qui commence à durer, même si le Parisien n’a que 20 ans et encore tout le temps de se faire une place dans le 11 de Zizou.

Les choix de Klopp passés au radar

En Allemagne, la presse tente de décrypter la "Kloppologie" comme elle l’écrit. La patte Jürgen Klopp est en train de prendre forme, preuve en est avec la claque infligée aux Pays-Bas avant-hier soir. Le sélectionneur allemand a surpris tout le monde lors du premier rassemblement en faisant deux listes différentes, mais sa méthode paye petit à petit. Voici les gagnants et les perdants pour le journal Abendzeintung. Les ailiers Derry Scherhant et Brajan Gruda font forcément partie des gagnants vu leur énorme performance lundi soir, tout comme le latéral droit Philipp Treu qui enchaîne. Florian Wirtz, Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović font aussi partie des gagnants, eux qui enchaînent et performent. Dans les perdants, il y a les absents déjà, à savoir Leon Goretzka et Leroy Sané, mais aussi le gardien Oliver Baumann. C’est aussi le cas de Lennart Karl et Felix Nmecha qui n’ont pas de place de titulaire, malgré leur talent et leur bon début de saison en club. Rendez-vous en mars prochain pour voir si Jürgen Klopp et l’Allemagne confirment !