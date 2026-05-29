OM : Ali Zarrak, l’autre proche de Medhi Benatia aux méthodes contestées

Les temps sont décidément durs pour les anciens proches de Mehdi Benatia. Après le front qui vise Bob Tahri que nous vous révélions hier, un véritable nouvel élan de révolte se met désormais en place à l’OM afin qu’Ali Zarrak (34 ans) ne soit plus présent à la Commanderie. Du centre de formation jusqu’à la Pro2, plusieurs membres du club étudient différentes solutions pour ne plus avoir à travailler avec lui. Déjà visé par une enquête interne, l’ancien recruteur de Lorient pourrait être éloigné de la Commanderie et réaffecté à d’autres missions. Mais malgré le climat extrêmement tendu en interne, Zarrak espère encore conserver son quotidien au sein du centre d’entraînement.

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Une perspective qui crispe fortement au club : certains membres du centre de formation menaceraient de quitter l’OM s’il venait à rester en place. Halim Belghazi, très appréciés pour ses qualités humaines professionnelles au sein du club, a déjà franchi le pas il y a plusieurs semaines, même si, contacté par nos soins, il indique être parti pour «raisons personnelles». Selon nos indiscrétions, il a bien quitté le navire en raison des méthodes employées par Zarrak, même plusieurs altercations. Du côté de la cellule de recrutement, plusieurs membres envisageraient également une démission collective s’ils devaient continuer à travailler avec lui, tandis que certains intendants songeraient eux aussi à partir, fatigués d’être traités comme des "larbins". Plusieurs pensionnaires du centre lieraient également leur avenir au club à la proximité — ou non — d’Ali Zarrak avec la Pro2 et la Commanderie.

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Le vestiaire de l’OM et celui de la Pro2 n’en veulent plus

La situation s’est progressivement dégradée au fil des mois. Plusieurs incidents auraient profondément marqué la Commanderie : un cadre administratif aurait terminé en pleurs après une humiliation, tandis qu’un membre du staff de la Pro2 se serait retrouvé au cœur d’une altercation physique avant de disparaître plusieurs jours de sa fonction. Détesté par une grande partie du vestiaire du centre, Ali Zarrak aurait même été bloqué par plusieurs joueurs, dont Robinho Vaz pendant un moment, pourtant recruté sous son impulsion. En interne, certains lui reprochent aussi une gestion autoritaire et une obsession des “taupes”, allant jusqu’à se vanter d’avoir nui à certains jeunes dont les familles étaient soupçonnées de parler à la presse.

Même au sein du vestiaire professionnel, Ali Zarrak était devenu persona non grata pour plusieurs joueurs et membres du club. Il a même eu une altercation avec une personne du staff technique. Dans ce climat devenu explosif, des mesures de sécurité particulières auraient même été mises en place autour de lui en raison des nombreuses inimitiés qu’il suscite, notamment auprès des agents avec lesquels les confrontations verbales étaient fréquentes, parfois à la limite du physique. Cette saison, il aurait également reçu un accueil particulièrement hostile lors du déplacement de la réserve de l’OM à Lyon-La Duchère, où son comportement lors du match aller n’avait pas été apprécié. À l’image de Bob Tahri, Ali Zarrak, considéré comme l’un des hommes de confiance de Mehdi Benatia, fait face à un véritable vent d’hostilité en interne.