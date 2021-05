Manchester United blinde Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Après la Serie A, avec Palerme et Naples, et la Ligue 1, avec le Paris SG, Edinson Cavani (34 ans) a mis tout le monde d'accord en Premier League sous le maillot de Manchester United. Le buteur uruguayen, arrivé libre en toute fin de mercato estival, affiche un sacré rendement avec 15 réalisations au compteur toutes compétitions confondues.

Et encore, le bilan du Matador aurait pu être encore plus impressionnant s'il n'avait pas connu quelques pépins physiques ou raté trois matches de championnat pour une affaire suite à un post jugé raciste sur ses réseaux sociaux. Les Red Devils sont conquis, à l'image de leur manager Ole Gunnar Solskjaer, qui ne cesse de vanter ses mérites, conférence de presse après conférence de presse.

Un exemple pour la jeunesse mancunienne

Les pensionnaires d'Old Trafford, bien partis pour terminer deuxièmes de Premier League et qualifiés pour la finale de Ligue Europa, ont décidé d'activer l'option pour une prolongation d'un an, négociée au moment de sa signature l'an dernier. Ils voient en lui le mentor idéal pour leur jeune garde prometteuse, incarnée Mason Greenwood (19 ans), Amad Diallo (18 ans), Anthony Elanga (19 ans) ou Shola Shoretire (17 ans).

Et l'international celeste (118 sélections, 51 réalisations) a dit oui, lui qui se posait récemment des questions sur son avenir après une nouvelle approche séduisante de Boca Juniors et Juan Roman Riquelme. Le natif de Salto, qui pourrait obtenir une juteuse augmentation (3 M€ de plus que cette saison), a finalement accepté de poursuivre l'aventure au Royaume-Uni. «Manchester United est ravi d'annoncer qu'Edinson Cavani a accepté une prolongation de contrat d'un an, le gardant au club jusqu'en juin 2022», informe le communiqué.