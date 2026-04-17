Lucas Stassin est en train de guider l’ASSE tout droit vers la Ligue 1

L’ASSE est métamorphosée. Clairement, le club ligérien n’a plus rien à voir avec l’équipe fébrile du début de saison version Eirik Horneland. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc en février dernier, les Verts ont totalement changé de visage et enchaînent une série impressionnante de neuf matchs sans défaite, avec sept victoires et deux matchs nuls. Une solide place de dauphin au classement et une dynamique qui a replacé le club dans la course à la montée en Ligue 1… et même, pourquoi pas, au titre de Ligue 2. Mais au-delà d’un collectif bien mieux huilé, un homme cristallise cette montée en puissance : Lucas Stassin, désormais véritable détonateur offensif d’un groupe en pleine confiance depuis plusieurs mois.

La suite après cette publicité

En effet, l’attaquant belge de 21 ans, fraîchement sélectionné par Rudi Garcia avec la Belgique, a littéralement changé de dimension et retrouvé ses jambes de l’an passé. En première partie de saison, il peinait à trouver le rythme avec seulement quatre petits buts en 24 journées. Mais depuis, le contraste est saisissant : six réalisations sur les six dernières rencontres, auxquelles s’ajoutent deux passes décisives sur les neuf derniers matchs. Un impressionnant retour en grâce au moment le plus décisif de la saison, où chaque point pèse lourd dans un championnat plus serré que jamais, aux côtés de Troyes (58 points) et Le Mans (54 points). Plus tranchant, plus juste dans ses choix et surtout beaucoup plus clinique devant le but, Lucas Stassin est devenu la référence offensive d’une équipe qui s’appuie désormais clairement sur lui pour faire la différence.

La suite après cette publicité

Lucas Stassin croit au titre : « on regarde tous le classement »

Ce renouveau est d’autant plus marquant qu’il s’est accompagné d’une évolution dans son rôle au sein de l’équipe. Sous l’impulsion de Montanier, le jeune buteur a été repositionné et responsabilisé dans un schéma plus adapté à ses qualités. Résultat : un joueur libéré, impliqué sur huit buts lors de ses neuf dernières sorties, et davantage devenu la première option offensive des Verts dans les moments importants, à l’image aussi de Zuriko Davitashvili. Et ce dynamisme tombe au meilleur moment pour Saint-Étienne, qui voit désormais la montée en Ligue 1 se rapprocher sérieusement… tout comme un possible titre de Champion. La défaite de Troyes contre Rodez (2-1) et les résultats de la 30e journée ont resserré les écarts en tête : les Verts sont désormais idéalement placés, avec Bastia au programme ce samedi, lanterne rouge et adversaire contre lequel les trois points apparaissent comme obligatoires. Puis viendra surtout le choc tant attendu face à Troyes le 25 avril prochain, véritable tournant de la fin de saison. Un rendez-vous qui pourrait tout décider dans la course au titre, alors que l’ASSE n’a jamais été aussi proche du sommet.

Dans ce contexte, Lucas Stassin incarne parfaitement l’état d’esprit stéphanois. Après la belle victoire face à Dunkerque (2-1), où il a encore trouvé le chemin des filets, l’attaquant n’a pas caché l’intensité du combat : « défensivement, j’étais mort. On a couru énormément sans ballon. On a vu qu’on a récupéré des ballons grâce à ça, on marque notamment le premier but grâce à ça. Franchement, c’est cool, mais ce sont des matchs qui sont un peu ennuyeux pour nous les attaquants. On est récompensés, donc je suis content mais un peu fatigué ». Avant d’ajouter, lucide sur la situation comptable : « cette victoire est super importante, on le sait, il va falloir continuer comme ça. C’est une super opération. On regarde tous le classement. Il faut penser au prochain match ». Des mots lourds de sens, révélateurs d’un vestiaire qui commence clairement à regarder vers le haut. Désormais, à Saint-Étienne, on ne parle plus seulement de montée, mais bien d’un possible sacre. Et si Bastia représente une étape à ne pas manquer, tout le monde a déjà les yeux tournés vers ce choc face à Troyes, qui pourrait dessiner le dénouement de la saison.