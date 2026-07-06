J League
Sébastien Haller rejoint Hiroshima
@Maxppp
Après une dernière saison délicate à Utrecht où il a marqué un but et délivré 3 offrandes en 23 apparitions, l’attaquant ivoirien Sébastien Haller change d’air. Le joueur de 32 ans vient de s’engager avec le club japonais du Sanfrecce Hiroshima.
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𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝑯𝒊𝒓𝒐𝒔𝒉𝒊𝒎𝒂🏹— サンフレッチェ広島【公式】 (@sanfrecce_SFC) July 6, 2026
FCユトレヒト（オランダ）所属の#セバスティアン・アレー 選手が、
2026/27シーズンより、
完全移籍で加入することが決定いたしました✨
「皆さん、こんにちは。
サンフレッチェ広島に加入できることを大変嬉しく、そして感謝しています。…」… pic.twitter.com/0DGgxUd7RA
«Nous sommes heureux d’annoncer que Sebastian Haller, ancien joueur du FC Utrecht (Pays-Bas), rejoindra le Sanfrecce Hiroshima de manière permanente à partir de la saison 2026/27», peut-on lire dans un communiqué.
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