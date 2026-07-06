Sébastien Haller rejoint Hiroshima

Après une dernière saison délicate à Utrecht où il a marqué un but et délivré 3 offrandes en 23 apparitions, l’attaquant ivoirien Sébastien Haller change d’air. Le joueur de 32 ans vient de s’engager avec le club japonais du Sanfrecce Hiroshima.

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«Nous sommes heureux d’annoncer que Sebastian Haller, ancien joueur du FC Utrecht (Pays-Bas), rejoindra le Sanfrecce Hiroshima de manière permanente à partir de la saison 2026/27», peut-on lire dans un communiqué.